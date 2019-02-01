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"Mülakat sistemi kaldırılmalı"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:- "KPSS'de yüksek puan alan kişiler, mülakatta eleniyor. Bu mülakat sistemi kaldırılmalıdır"

01 Şubat 2019 Cuma 13:48
"Mülakat sistemi kaldırılmalı"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları üzerinden yapılan memur alımlarında mülakatın kaldırılmasını istedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, memur alımlarında, kişilerin sözlü mülakata alınmasının mağduriyetler yaşattığını öne sürdü.

KPSS'de 93 puanla Türkiye derecesi yapan veya 80-90 gibi yüksek puan alan adayların mülakatlarda düşük puanlar verilerek ya da güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek elendiğini iddia eden Gergerlioğlu, aday hakkında olumsuzluk tespit edilmezse bile aile bireyleri veya akrabaları nedeniyle bu kişilerin güvenlik soruşturmalarından geçemediğini savundu.

Büyük bir hak gasplarının olduğunu ileri süren Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KPSS'de yüksek puan alan kişiler, mülakatta eleniyor. İktidar, şu anda kendisinden olmayan herkesi elemekle meşgul. Acımasızca bir kıyım yapılıyor. Bu mülakat sistemi kaldırılmalıdır. Güvenlik soruşturmaları da kesinlikle güvensizdir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü sıklıkla tekrarlayan, kendini Müslüman olarak tanımlayan ve Hazreti Ömer adaletinden bahsedenler, devletin önemli kademelerini eş, dost ve akrabalarla doldurdukları gibi kendilerinden görmedikleri vatandaşları kamu hizmetine almamak için eski ortaklarının soru çalma yönteminden hiçbir farkı olmayan sözlü mülakat ve güvenlik soruşturmasını neredeyse tüm görevler için zorunlu hale getirerek, liyakat ve ehliyet ilkelerini yerle bir etmektedirler."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 13:48
  1. Basın Toplantısı
  2. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
  3. KPSS

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