Mukteda Sadr kimdir?

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na bir saldırı gerçekleştirildi. Başkonsolosluk binasının yakınlarına 2 adet roket düştü. Hain saldırıya Türkiye'den peş peşe sert tepkiler gelirken, Irak’ta Sadr Grubu yandaşları, parlamento binasını bastı.

Mukteda Sadr, Lübnan kökenli ve Şii âlimlerin olduğu bir aileden geliyor. Sadr, Şii dünyada saygın bir yeri olan Ayetullah Muhammed Sadık es Sadr’ın 4. çocuğu olarak 1973 yılında doğdu.

Muhammed Sadık es Sadr iki oğlu Mustafa ve Muammile ile birlikte bir iddiaya göre Saddam Hüseyin’in emri ile 19 Şubat 1999’da düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Mukteda Sadr ayrıca Ayetullah Muhammed Bakır es Sadr’ın damadı. Bakır es Sadr Irak’ta 1980 yılında idam edilmişti. Mukteda Sadr’ın kuzeni Musa Sadr, İran – Lübnan temelli Amel hareketinin kurucusu olarak biliniyor.

Sadr, ailesi ve bağlantılarına rağmen iyi bir din eğitimi ve üst düzey bir Şii din âlimi olması için gereken müçtehit unvanından yoksun. Ayrıca Sadr’ın fetva vermeye de yetkisi yok. Babasına düzenlenen suikasttan önce Sadr, İlahiyat üzerine eğitim alıyordu. Ortadoğu ve İslam dünyası üzerine birçok çalışması bulunan İranlı akademisyen Vali Nasr bir açıklamasında Sadr’dan bahsederken, ‘Öğrenciyken lakabı Molla Atariydi. Eğitimini tamamlayamamasının nedeni Şii hukuku ve teolojisi yerine önceliğini video oyunlarına vermesiydi.’ demişti.

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin Irak’a müdahalesinden hemen sonra Sadr, Irak’ı 21 Nisan 2003 - 28 Haziran 2004 tarihlerinde yöneten Geçici Koalisyon Yönetimi’ne karşı olduğunu söylemişti. Sadr, ABD tarafından 13 Temmuz 2003’te atanan Irak Yönetim Konseyi’nden daha fazla meşruiyete sahip olduğunu açıklamıştı. Nisan 2003’te Sadr şehrinde onun taraftarları tarafından kurulan Sadr Bürosu hizmet vermeye başladı.