0553 313 94 23

Mukteda es-Sadr'dan Irak'taki elektrik kesintilerine karşı tepki

Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, halkın çektiği sıkıntıları hissetmeleri için hükümetteki tüm yetkililerin elektriğinin kesilmesini isteyerek kesilen enerjinin hastane ve okullara verilmesi teklifinde bulundu

17 Haziran 2019 Pazartesi 03:36
Mukteda es-Sadr'dan Irak'taki elektrik kesintilerine karşı tepki

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, Abdulmehdi hükümetinin ülkedeki elektrik krizini çözmeye gücünün olmadığını söyledi.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada "Elektrik enerjisi konusunun düzeltilmesine hükümetin gücünün yetmeyeceğinden emin oldum." ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan enerji sıkıntısına dikkati çekmek isteyen Sadr, halkın çektiği sıkıntıları hissetmeleri için hükümetteki tüm yetkililerin elektriğinin kesilmesi ve kesilen enerjinin hastane ve okullara verilmesini teklif etti.

Sadr, Elektrik Bakanı Luey el-Hatib'in ülkedeki elektrik enerjisinde iyileşmenin ekim ayında gerçekleşeceğine ilişkin açıklamalarını "Irak halkıyla alay etmek" olarak değerlendirdi.

Devasa petrol ve doğal gaz rezervlerine rağmen Irak'ta yaşanan elektrik kesintileri ülkede yaşamı oldukça olumsuz etkiliyor. Yaşanan protesto ve halk tepkilerinin temelinde özellikle ülkenin güneyindeki yaşanan elektrik kesintileri olduğu belirtiliyor.

Hükümet tarafından 2013'te yayınlanan rapora göre, Irak son 12 yıl içinde elektrik enerjisi 40 milyar dolar harcama yaptığı belirtiliyor. Birçok vilayette, günlük 12 saatlik elektrik kesintileri yaşanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 03:36
  1. elektrik kesintisi
  2. Irak
  3. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi
  4. Mukteda es-Sadr

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta elektrik kesintileri muhalefet saflarını güçlendiriyor
    1. Irak'ta elektrik kesintileri muhalefet..
    2. Sağanak yağış Koçarlı Ovası’na zarar..
    3. Mukteda es-Sadr'dan Irak'taki elektrik..
    4. İzmir’de zincirleme kaza 4 yaralı
    5. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    6. İzmir’de motosiklet otobüse çarptı: 1..
    7. İsrail Filistinlilerin evlerini yıkıp..
    8. BM Genel Sekreteri Guterres Kenya ve..
    9. Motosiklet park halindeki otobüse..
    10. Nurhak Dağı'nda yaralanan öğretmen..
    11. Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Resmi..
    12. Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara..
    13. Canlı yayın sonrası Yıldırım'dan ilk..
    14. Şamil Tayyar'dan canlı yayın..
    15. Kubat Bursa'da konser verdi
    16. Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım!..
    17. Binali Yıldırım'dan 'Particilik..
    18. Kahramanmaraş'ta 13 öğrenciyi sınava..
    19. Eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına..
    20. Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna..
    21. Aksaray’da minibüs greydere çarptı:..
    22. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu..
    23. Ortak yayınla ilgili Yıldırım,..
    24. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının..
    25. Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama
    26. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınında..
    27. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (19)
    28. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (18)
    29. Temelli'den Demirtaş açıklaması: Düşük..
    30. Tarımsal Kalkınma Vakfından çölleşme..
    Cenk Tosun'un takım arkadaşı Beşiktaş'a geliyor!
    Cenk Tosun'un takım arkadaşı Beşiktaş'a geliyor!
    Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması: Tıkır tıkır...
    Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması: Tıkır tıkır...
    Trabzonspor aradığı stoperi Danimarka'da buldu! İşte o isim
    Trabzonspor aradığı stoperi Danimarka'da buldu! İşte o isim
    Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!
    Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!
    Erdoğan: S-400’den taviz yok, tükürdüğümüzü yalamak devlet adamlığıma uymaz!
    Erdoğan: S-400’den taviz yok, tükürdüğümüzü yalamak devlet adamlığıma uymaz!

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması
    İsmail Küçükkaya'dan ilk saniye golü! Başlar başlamaz tarafını belli etti
    İsmail Küçükkaya'dan ilk saniye golü! Başlar başlamaz tarafını belli etti