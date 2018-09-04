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Mukteda es-Sadr'dan Irak yönetimine: Sabrımızı test etmeyin

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Basra'da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı olayların ardından sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Sabrımızı test etmemenizi öneriyorum" ifadesini kullandı.

04 Eylül 2018 Salı 23:57
Mukteda es-Sadr'dan Irak yönetimine: Sabrımızı test etmeyin

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Basra vilayetinde kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle sokağa çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin, "Sabrımızı test etmemenizi öneriyorum." açıklaması yaptı.

Sadr, Basra'da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı olayların ardından sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Mazlum Basra'mızın trajedisi bizi üzüyor. Asıl sinirimi bozan şey, güvenlik güçleri içinde bulunan gizli ellerin sivil göstericilere yasal olmayan şekilde müdahale etmesi oldu." ifadelerini kullandı.

'SABRIMIZI TEST ETMEMENİZİ ÖNERİYORUM'

Basra'nın yolsuzluk, mezhepçilik ve milislerden arındırılması gerektiğini ifade eden Sadr, "Basra ve halkına zarar vermeniz yeter. Sabrımızı test etmemenizi öneriyorum." değerlendirmesinde bulundu. Irak'ın güneyinde yer alan Basra'da yeterli kamu hizmeti sunulmadığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde bugün güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Basra Operasyonlar Komutanlığı da olaylar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamıştı. Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayetinde halk yaklaşık iki aydır işsizlik, elektrik krizi ve kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar gibi nedenlerle gösteriler düzenliyor.

İBADİ: FİTNE ÇIKARILMAK İSTENİYOR

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi bugünkü basın toplantısında, Basra'da güvenlik güçlerinin ateşi sonucu dün bir gencin öldürülmesine üzüldüklerini ifade ederek, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında "fitne çıkarılmak istendiği" yorumunda bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 23:57
  1. ırak
  2. Haydar el-İbadi
  3. Mukteda es-Sadr

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