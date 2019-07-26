Mükemmeli hedefleyenler burada buluşuyor

’’Ülkemizin en nitelikli öğrencilerini üniversitemize kazandırmak için sağlık eğitimi verilen tüm branşlarda onlara kapımızı açtık’’ diyen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, farklı yönlerini ve yüksek öğrenime dönük düşüncelerini şöyle anlattı.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Kim ne derse desin başarı tesadüf değildir. Her başarının da mutlaka bir ödülü vardır. Adaylar bize inanıyor. Geçen yıl bizi Türkiye altıncısı olan öğrenci adayı seçti. İlk 100’e girenlerden 7’si bize geldi. İnşallah bu sayıyı katlayarak başarılı öğrenciler kazanmaya devam edeceğiz. İnsanlar, bizi tanıyıp, samimi olduğumuzu gördükçe daha da güçleneceğiz.

BİR SOYADI ÜNİVERSİTESİ DEĞİLİZ

Biruni Üniversitesi, bir soyadı üniversitesi değildir. Bir işadamının üniversitesi de değildir. Ayrıca bir semt üniversitesi de değiliz. Bizim arkamızda bir holding de yok. Bu işi kendimize aşk ve iş edindik. Biz, 11nci asra damgasını vurmuş olan Biruni’den ilham alıp yola koyulanların üniversitesiyiz. Öğrencilerimizi de 21nci yüzyılın Birunileri olarak yetiştiriyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZ 3 ŞEYİN FARKINA VARIYOR

Bizde öğrenim gören öğrenciler dört tane şeyi fark etti. Bunlardan birincisi, kendilerini keşfetmeleridir. Hayatta en büyük zafer insanın kendisini keşfetmesidir. İkinci olarak, işin burada bitmeyeceğini fark ettiler. Bilimin katlanma süresi 10 saate düştü. Eskiden bir diploma alınır, duvara asılır ve 20-30 sene geçerli olurdu. Ama şimdi öyle değil. Devamlı okumak ve araştırmak gerekiyor. Biz, bu gerçekten hareketle mezunlarımıza, mezuniyet sonrası eğitim veriyoruz. Alanıyla ilgili son güncel bilgileri derleyen hocalarımız, bu bilgileri öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde sunuyor. Üçüncü konu ise iletişimin çok önemli olduğunu görmeleridir. Başarı için iletişim, ilişki yönetimi, fark oluşturma ve eleştirel düşüncenin çok önemli olduğunu farkettiler. Biz, düşünen bir üniversite olmak zorundayız.

KENDİ ORJİNALLİĞİMİZ VAR

Bu yıl üçüncü kez meslek yüksekokulu mezunlarını verdik. İkinci kez eğitim bilimleri ve sağlık bilimleri alanında mezunlar verdik. İlk kez de diş hekimliği, doğa bilimleri ve mühendislik alanlarında mezunlarımızı uğurladık. 2 bin 500 öğrencimiz mezun oldu. Bizler, bu onuru yaşarken, evlatlarımızı özveriyle yetiştiren tüm aileleri tebrik ediyorum. Velilerimiz olan tüm anne ve babalar biliyor ki, evlatlarını kendi evlatlarımız gibi hayata hazırlıyoruz. Eğitim; bir davranış değişikliği, kişilik ve hayat tarzı oluşturmada baş aktördür. Biz de bundan hareketle öğrencilerimize rol model olmaya çalışıyoruz. Onların hayatlarında karşılaşacağı sıkıntıları tahmin ederek bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de, hiçbir paydaşımızı taklit etmedik. Çünkü taklit ederseniz ikinci sınıf olursunuz. Kendi orjinallerimizi oluşturmaya çalıştık.

İŞTE GURUR KAYNAĞIMIZ

Üniversiteler, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nda belli dönemlerde değerlendirmeye tabi tutuluyor. Biruni Üniversitesi kurulalı 5 yıl oldu ve biz şu anda kurul değerlendirmesi sonucu ilk 20’de yer alıyoruz. Bu Türkiye’de yüksek öğrenim tarihinde bir rekordur. Bu onur, Biruni Üniversitesi ailesi olarak hepimizin…Böyle bir hız, böyle bir enerji ve çalışma azmiyle devam ederek inşallah ilk 10’a girmenin de onurunu yaşayacağız. Bu cepheden baktığımızda, rol modeliz. Güçlü yanlarımızı dikkate aldığımızda böyle bir hızla bizim seviyemize yaklaşacak başka bir üniversite yoktur. En güçlü yanımız ise yüzde 100 uyguladığımız ’’BirDeHa’’ metodudur. Sabah saat 7.30’dan akşam saat 23.00’e kadar çalışan tek üniversiteyiz. Öğrenci ve velilerimiz de bizdeki çalışma azmini gördü. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize İngilizce öğrettik, çoğuna proje yaptırdık. İletişim derslerini de arttırdık. Bunlar önemli şeyler.

İNGİLİZCE TIBBI AÇIYORUZ

Sağlık alanında eğitimin pahalı olduğunu söylüyorlar. Bizim eğitimlerimiz laboratuvarlarda geçiyor. Bizim işimizin yarısı laboratuvardadır. Hukuk ve sosyal bilimlerde böyle bir yatırıma gerek kalmadan eğitim verilebiliyor. Bizde dört ders teorik ise dört ders de laboratuvarda geçiyor. Ek binanızı bitirdik. Fiziki kapasitemizi de üç katına çıkardık. Yeni binamız için 100 milyon lira harcama yaptık. Vakfımızın bütün parası oraya gitti. Biruni Üniversitesi’ni, 350 akademisyenimiz ve 55 branşı ile yeni akademik yıla hazırlıyoruz. 150 yataklı hastanemizde çalışan bin kişi var. 100’e yakın hekimimiz hizmet veriyor. Yeni kadroların hepsi de kendi öğrencilerimizden oluşuyor

Prof. Dr. Adnan Yüksel’den öğrencilere tavsiyeler

● Kendinize güvenin. Moralinizi her zaman yüksek tutun. Ağacın tepesine çıkmak isteyen varsa gökyüzündeki ayı hedeflemelidir. Dalda duran kuş, dalın kopmasından korkmaz. Onun güven ve gücü kanatlarındadır. Öğrencilerin de güveni, taşıdığı heyecana, biriktirdiği enerjiye ve aldığı eğitime bağlıdır. Bu yönden bakarsak, inşallah bizler öğrencilerimizi hayata hazırlarken iyi yetiştirdik.

● Biz geleceğe bakıyoruz. Kendisine güvenen ve karşısındakine güven veren insanlar yetiştiriyoruz. Güven ruh gibidir. Öğrenci arkadaşlarımız, sakın güvenlerini kaybetmesin. Zafer kazananlar hiç kaybetmeyenler değildir, asla vazgeçmeyenlerdir. Önce inanmalıyız. Tabir yerinde ise sahada topu iyi oynamak lazım. Fark oluşturmadan başarı gelmez. İşin sırrı çalışmaktan ve fark oluşturmaktan geçiyor.

● Zaman yönetiminizi iyi yapın, özellikle sosyal medyada çok zaman harcamayın.

● Dizi izlemeyin.

● Dedikodu sizleri bitirir. Dedikodudan uzak durun.

● İşinizi aşkla yapın. İşini aşkla yapan yorulmaz. İşini aşksız yapanın cesetten farkı yoktur.

● Kendinize mutlaka bir hedef koyun. Doğru, mert ve dürüst olun. Dürüstler eninde sonunda kazanır.

● Bu ülke hepimizin, birbirimizi sevelim. Ayrımcılık yapmayalım. Hakkımız olmayanı istemeyelim. Devletin ufacık kuruşuna dahi göz dikmeyelim.