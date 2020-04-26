Müjdemi isterim

Bu korona illeti ülkem geneli hissedilmeye başlamasından yaklaşık kırk gün geçti. Bu önemli bir tarih. Şöyle ki Avrupa’da kırk gün üzerine korona illetinden alınan yasaklar kaldırılmaya başladı. Mesela Danimarka ve Norveç kırk gün üzerine aldığı yasakları kaldırdı. Almanya ise Mayıs’ın ilk haftası aldığı yasakları kaldırma kararı aldı. Ne gibi!? Okulların açılması ve diğer yasakların kaldırılması gibi…

Ülkem geneli de yasakların alınması üzerinden yaklaşık kırk gün geçti. Yani sizlerin anlayacağınız aldığımız yasakların kaldırılması yaklaştı. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki dünya geneli hiçbir salgın ilelebet devam etmemiştir. Bir müddet sonra bitmiştir. Örnek verecek olursak sars gibi.

Ülkemizde de yasakların kaldırılması hakkında Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin KOCA’NIN açıklamalarından sonra Bakanımız; “Şu anda salgın durağan oldu” yani zirve oldu açıklamalarından sonra Bilim insanlarını dinlediğimizde yasakların kaldırılmasını artık konuşma vaktimiz geldi demeye başladılar. Fox TV haber saatinde bilim kurulu üyesi bir Hocamız yaptığı açıklamalarda “Mayıs ayı başlangıcı birinci yada ikinci haftalarında farklı bir durum olmadığı takdirde yani yeni bir salgın dalgası ortaya çıkmazsa aldığımız yasakların kaldırılmasını konuşmaya başlayacağız. Mesela okulların açılması gibi” dedi.

Nasipse inşaalllah artık o monoton hayatımıza tekrar dönme imkanı olacak. İnanın o sokakları, o kahve sohbetlerini ve okulları özledik. İnsanımızın çektiği can sıkıntısına ise hiç girmeyeceğim. Biraz korkuyorum ama bu günler geçtikten sonra pek çoğumuz psikiyatrilere başvurma zorunda kalacak gibi. Hamdolsun Allah’a çok yıprandık.

Bugün bu yazımda bu illetten dersler çıkartmamız lazım geldiğini hatırlatmak isterim. Şöyle ki bu illet Rahmanide olsa ya da şeytani de olsa ki büyük bir ihtimalle şeytani olduğu yani insan eliyle çıkartıldığı konuşulmakta bunu destekleyen iki kurumdan bahsedilmekte bu kurumların birincisi Çin’de Vuhan şehrinde bir virüs laboratuvarı olduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde Amerika’da da böyle bir virüs laboratuvarından bahsedilmekte. Kimden çıktıysa yani hangisi atsa da Allah bunun yayılmasına izin verdi. Bakınız Allah kutsal kitabında Şura süresi 30. Ayetinde şöyle buyurmaktadır ; “Başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınıza karşılıktır.” Öyle ise kendimizde bir eksiklik olduğunu anlamamız lazım gelmekte. Yani hem Müslümanlar hem diğer dinlere mensup insanlar bir yerde kendilerini sorgulamaları lazım gelmekte.

Ben Müslümanlardan sorumluyum. Müslümanlar akıllarını başlarına almaları zamanı gelmiştir. Eğer Müslüman namaz kıldığı halde zina yapıyorsa yada insanlara zarar verici işlerle meşgulse burada problem var demektir. Çünkü Müslüman hem kendine hem ailesine hem de insanlara faydalı bir hayat yaşamalı olduğunu Peygamberimiz tarafından ortaya konmuştur. Bakınız Peygamberimiz ne buyurmaktadır; “Müslüman o kimsedir ki kendisinin elinden ve dilinden başkasının emin olduğu kimsedir.” Hadis açık ve net. Müslüman dünyayı ve insanları imar edecektir. Burada bizlerde de bir eksiklik var. Bizler de örnek olamıyoruz. Öyle ise bizler kendimize çekidüzen vermemiz mutlaktır. Bunu yapamıyorsak dünyaya gönderilmemizin anlamını kavrayamamız olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ölüm var…