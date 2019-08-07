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Bayramda otoyol, köprüler ve toplu taşıma ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatili süresi boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:34
Bayramda otoyol, köprüler ve toplu taşıma ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Toplu taşıma da ücretsiz

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:34
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kurban Bayramı
  3. toplu taşıma

YORUM YAZ

  • CELLO AĞACELLO AĞA27 dk önce
    BRAVO REİSTEŞEKKÜRLER REİSALLAH SENDEN RAZI OLSUNBİRDE BİZ MEMURLARADA İŞÇİ VE EMEKLİLERE VERİLEN İKRAMİYELERDEN VERİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUZ. ALLAH SANA UZUN ÖMÜRLER VERSİN AMİN.
  • ZekiZeki39 dk önce
    Toplutaşıma tamamda Bedava Köprü neyin nesi arkadaş.Düşüncesizce yapılan her hareketin geri dönüşü olacak.İ.B.B başkanlığı gibi.
  • Yani Yani 54 dk önce
    yani daha onceki hukumetlerin yaptiklari yollar bedava ak parti yollari parali.
  • Stefan VarlıStefan Varlı1 sa önce
    İstanbul'u 800 bin oyun üzerinde millet iradesi oyuyla kazanan Ekrem Başkan İstanbul'u zaten ücretsiz yapıyor. Geçen bayram yaptığı gibi. Önemli olan ücretli yolları köprüleri ücretsiz yapabilmek.
  • Lütfu akbaşLütfu akbaş1 sa önce
    istanbul.izmir otoyolu da ücretsiz mi
  • GerçekGerçek1 sa önce
    Millete yagciligi bırakın artık herkese hak ettiği maaşı verin düzgün vergi alın ceza affına gitmeyin çocuklara iyi eğitim verin insanları havalandirmayin.
  • Ayhan sırmaAyhan sırma1 sa önce
    Gavur bizi özümüze döndürdüİlla ücretsiz olayını gavurmu yapması lazımdı.

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