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Erdoğan'ı ölümle tehdit eden Akpınar'ın adli kontrol şartı kaldırıldı

Halk Tv'de Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit etmesi nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı. Bilindiği gibi aynı programda küstah açıklamalar yapan Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol şartı da geçtiğimiz hafta kaldırılmıştı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:35
Erdoğan'ı ölümle tehdit eden Akpınar'ın adli kontrol şartı kaldırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanı'na hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Soruşturma başlatılan Metin Akpınar, hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

Gezen ve Akpınar ne demişti?

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı darbe ve idam etmekle tehdit etmişti.

Akpınar şu skandal ifadeleri kullanmıştı;

 "Eğer patolojisi yoksa özgür iradesiyle bireylerin geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim bu kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala kavga dövüş olmaz biz bu işin içinden çıkarız, ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir ama bize yazık olur. Kim Rusya'ya döndüyse, iktidardan gitti. Adnan Menderes de randevu almıştı ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına"

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:35
  1. İstanbul
  2. Metin Akpınar

YORUM YAZ

  • veliveli48 dk önce
    Burası nasıl bir ülke ya hu? İşlerine geldi mi hukuk devletiyiz, hukuk bağımsızdır, laikiz, sosyaliz işlerine gelmedi mi hukukun bağımsızlığı yok, laiklik elden gidiyor, irtica hortluyor, diktatörlük vs. Peki var mı böyle bir şey diye sormazlar mı adama? Numarayı yersen tamam. Yemezsen laikilk elden gidiyor.....Tövbe tövbe tövbe.....
  • adem.adem.1 sa önce
    mahkemeler adil olmak zorundadır.adil olmaz da siyasi saiklerle hareket ederlerse sonuçlar kimseyi tatmin etmez.ve adalet birazcık adaletten sapmakla adalete bir şey olmaz diye düşünemez.bunu ancak siyasiler söyler ve bu söyledikleri fahşiyatı kıyamete kadar alınlarında silemezler.turgut özal gibi.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Birilerini hosh görünmek icin halki ashaliyan ve küfür edenler ya aydin oluyor yada sanatci yada devlet sanatcisi. Bu ne bicim pisliktir,yiyen ayni hastaliga kapiliyor.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Birilerini hosh görünmek icin halki ashaliyan ve küfür edenler ya aydin oluyor yada sanatci yada devlet sanatcisi. Bu ne bicim pisliktir,yiyen ayni hastaliga kapiliyor.
  • DavutDavut1 sa önce
    heriften bir de özür dileyin de olsun bitsin
  • uyan tcuyan tc2 sa önce
    yakında adaleşimiz madalya bile takar akpınara. paran kadar adaleş işte tc adaleşi budur. akp ne iş yapar 25 kuruşluk naylon parti

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