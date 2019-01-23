Müjdat Gezen'in avukatından açıklama: Kaldırıldı

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, yaptığı açıklamada, "Talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararı kaldırıldı" dedi.
23 Ocak 2019 Çarşamba 17:21
Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararını kaldırdı" dedi.
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