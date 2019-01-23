Müjdat Gezen'in avukatından açıklama: Kaldırıldı Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, yaptığı açıklamada, "Talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararı kaldırıldı" dedi.

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararını kaldırdı" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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