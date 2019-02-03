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'Pezevenk' Müjdat, ortağına sahip çıktı!

Kemalistlerin duygularını sömürerek 'Mustafa Kemal' adlı kitabını 2 bin 500 liradan satan Yılmaz Özdil'e, yine aynı kitapevinden kitabı çıkan Müjdat Gezen destek verdi.

03 Şubat 2019 Pazar 06:58
'Pezevenk' Müjdat, ortağına sahip çıktı!

Mustafa Kemal'in isimli kitabı 2500 TL karşılığında satan Yılmaz Özdil'e, aynı kitapevinden kitabı çıkan Müjdat Gezen'den destek geldi.

Anlamıyormuş!

Gezen, Özdil'e gerekli desteğin verilmediğini savunurken "Yılmaz Özdil'e yapılan haksızlığa hiç kimse neden değinmiyor anlamıyorum. Neden değinmediklerini anlamıyorum ama biliyorum. Bir Yılmaz'ı çok kıskanıyorlar, Cumhuriyet tarihinde hiç kimseye nasip olmamış bir şey. 1.5 milyon satıyor kitap. 2500 liraya kitap olur mu diye. Bizde var 10 milyon lira padişahlar serisi. Halıcılık nedir? 5 milyon lira. Bunlar koleksiyonların topladığı kitaplar. Anormal pahalı kitaplar var. Yılmaz Özdil'i en yakını gazetesi bile sürmanşetten savunmadı. Onun için sitemim var yani." diye konuştu.

Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıllarda yine devlet yöneticilerine karşı, "pezevenk" diye küfür etmiş, sorulduğunda da "Pezevenk kötü bir şey değil ki, Azerice de 'yol gösteren' demek" diyerek kendisini savunmuştu.

 

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 06:56
  1. Yılmaz Özdil
  2. Müjdat Gezen
  3. Mustafa Kemal
  4. kitap

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