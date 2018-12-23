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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı:- "Basın organları ve sosyal medya hesaplarında, Gezen ve Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine, işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir"

23 Aralık 2018 Pazar 17:13
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiğini bildirdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler
söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma
başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:13
  1. açıklama
  2. ANadolu Cumuhuriyet Başsavcılığı
  3. Metin Akpınar
  4. Müjdat Gezen

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