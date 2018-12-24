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Müjdat Gezen gözaltına alınıp tutuklandı mı?

Halk TV'deki Halkın Arenası programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı idamla tehdit edilmesi sözlerine ilişkin başlatılan soruşturmada sözde oyuncu Müjdat Gezen, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Sabah saatlerinde de Metin Akpınar adliyeye gelmişti. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:35

Halk TV'deki Halkın Arenası programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı idamla tehdit edilmesi sözlerine ilişkin başlatılan soruşturmada sözde oyuncu Müjdat Gezen, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelmişti. Sabah saatlerinde de Metin Akpınar adliyeye gelmişti. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında son dakika gelişmesi...

Sözde oyuncu Müjdat Gezen, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye getirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine Gezen hakkında başlattığı soruşturma sürüyor. Polis ekipleri, savcılığın ifadeye çağırması üzerine Gezen'in evine gitti. Gezen, kendi aracıyla avukatı ve eşiyle İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Polis ekipleri de Gezen'e eşlik etti. 

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Sözde sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle bu sabah polis eşliğinde adliyeye getirildiler. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:26
  1. İstanbul
  2. Müjdat Gezen gözaltına mı alındı?
  3. halk arenası metin akpınar

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