0553 313 94 23

Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı

Oyuncu Müjdat Gezen'in eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

19 Mart 2019 Salı 10:50
Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı

Oyuncu Müjdat Gezen'in eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Müjdat Gezen ve avukatı katılmazken, müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık Gezen'in duruşmada hazır olmadığını, avukatının da mazeret bildirmediğinin görüldüğünü tutanağa yazdırdı.

Müşteki Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Davaya katılmak istiyoruz. Sanık duruşmaya dördüncü celse olmasına rağmen gelmemiştir. Hakkında zorla getirme emri çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

Müşteki Burhan Kuzu'nun davaya katılan olarak kabulüne karar veren mahkeme, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmalara gelmeyen, bu celse de herhangi bir mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan sanık Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma, ertelendi.

- Davanın geçmişi

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, 20 Şubat 2017 tarihinde Sanat Merkezi'ne yönelik kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtmişti.

Dilekçede, ayrıca Gezen'in yaptığı basın toplantısında Burhan Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:50
  1. İstanbul
  2. Burhan Kuzu
  3. dava
  4. Müjdat Gezen
  5. zorla getirme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Şampiyonu Halterciye bir ödül de Vali’den
    1. Dünya Şampiyonu Halterciye bir ödül de..
    2. Trafik polislerine yeni kıyafet
    3. Serkan Yazıcı’dan şehitlere vefa..
    4. Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam..
    5. Kayseri Ülkü Ocakları Çanakkale Zaferi..
    6. Libya'nın 2019 yılı bütçesi kabul..
    7. Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta..
    8. Kaymakam Özadalı, şehit yakınlarıyla..
    9. Boeing 737 MAX için korkutan iddia!..
    10. Gürbüz: "Terör örgütleri..
    11. Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu..
    12. "Doğrudan şampiyonaya gitmeyi..
    13. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    14. HRÜ’de Çanakkale geçilmez programı..
    15. Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
    16. Yarım asırda tırmandığı merdivenlerden..
    17. Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci..
    18. ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro..
    19. Yalova’da çeşmelere zarar verdiler
    20. Atatürk Havalimanı’nda midesinde 1..
    21. TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilciliğine..
    22. Kızıltan: “Doğu Akdeniz ve..
    23. Ergani’de 6 hırsız tutuklandı
    24. Başkan Alıcık; “Nazillimiz için..
    25. Yüksek gerilim hattına değerek ağır..
    26. Görgü tanığı, Hollanda saldırısını..
    27. Pınarbaşı’dan Ak Parti Birecik Adayına..
    28. (Özel) Bakkal cipsi ateşe verdi:..
    29. Keiretsu Forum Türkiye ve Türk Hava..
    30. Başkent’in turist fabrikası..
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti