Müjdat Gezen hakkında soruşturma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Gezen'in konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Gezen'in söz konusu ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.