0553 313 94 23

Müjdat Gezen hakkında Burhan Kuzu’ya hakaretten zorla getirme kararı

Müjdat Gezen hakkında, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada zorla getirme kararı çıkarıldı.

19 Mart 2019 Salı 10:55
Müjdat Gezen hakkında Burhan Kuzu’ya hakaretten zorla getirme kararı

Müjdat Gezen hakkında, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada zorla getirme kararı çıkarıldı.


Sinema sanatçısı Müjdat Gezen’in yaptığı bir basın toplantısı sırasında eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 4. celsesi görüldü.



Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Burhan Kuzu’nun avukatı CüneydGülcan katılırken, sanık Müjdat Gezen ve avukatı gelmedi.



Mahkeme hakimi, sanığın hazır olmadığını, avukatının ise mazeret bildirmediğini tutanağa geçirdi.


Duruşmada söz alan müşteki avukatı, “Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Sanık 4 celse olmasına rağmen gelmemiştir. Hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.



Gezen duruşmaya zorla getirilecek


Ara kararını açıklayan mahkeme, daha önce hakkında usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen ve son iki celsedir mazeret nedeniyle duruşmaya katılamayan ancak bu celse herhangi bir mazeret de bildirmeyen sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.



Olayın Geçmişi


Burhan Kuzu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yapılan kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Müjdat Gezen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Basın Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı Uzmanlaştırma Bürosu’na göndermiş ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Müjdat Gezen hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:55
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürbüz: "Terör örgütleri küreselleşmekte"
    1. Gürbüz: "Terör örgütleri..
    2. Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu..
    3. "Doğrudan şampiyonaya gitmeyi..
    4. Boeing 737 MAX için korkutan iddia!..
    5. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    6. HRÜ’de Çanakkale geçilmez programı..
    7. Yarım asırda tırmandığı merdivenlerden..
    8. Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
    9. Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci..
    10. ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro..
    11. Yalova’da çeşmelere zarar verdiler
    12. TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilciliğine..
    13. Atatürk Havalimanı’nda midesinde 1..
    14. Kızıltan: “Doğu Akdeniz ve..
    15. Ergani’de 6 hırsız tutuklandı
    16. Yüksek gerilim hattına değerek ağır..
    17. Başkan Alıcık; “Nazillimiz için..
    18. Görgü tanığı, Hollanda saldırısını..
    19. Pınarbaşı’dan Ak Parti Birecik Adayına..
    20. (Özel) Bakkal cipsi ateşe verdi:..
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti