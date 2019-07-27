Mühye Vadi Konutları sahiplerini buldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Mühye Mahallesi “Kentsel Gelişim ve Dönüşüm” projesi kapsamında yapılan Mühye Vadi Konutları için kura çekimi düzenlendi. Düzenlenen kura çekimiyle hak sahiplerinin alacağı daireler belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Mühye Mahallesinde “Kentsel Gelişim ve Dönüşüm” projesi kapsamında yapımı gerçekleştirilen konutlarda hak sahibi olanların daireleri çekilişle belirlendi. Ankara 15. Noterliği denetimde gerçekleştirilen kura çekiminde 482 konut hak sahipleri ile eşleştirildi.

TOKİ Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, hak sahipleri kadar heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Genel Müdürlük zamanından başlayan ve Bakanlığı ile devam eden bu projeye vermiş olduğu destek, önem sizleri bugün buraya toplamamıza vesile olmuştur” dedi. Baştürk, hak sahibi olanları tekrar tebrik ederek, kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

Kura çekiminin ardından mutluluklarını ifade eden hak sahipleri de, bu proje için Bakan Kurum’a ve TOKİ Başkanlığına teşekkür ettiklerini belirtti.