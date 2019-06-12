‘Muhteşem Yüzyıl’ın kıyafetlerini çocuklar sergiledi

Denizli’nin Çal ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞ-KUR işbirliğiyle düzenlenen ‘El Sanatları’ kurslarında kursiyerler yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi. Sergide kursiyerler tarafından hazırlanan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisindeki kıyafetleri ise çocuklar ve genç kızlar podyumda sergiledi.

İlçede kadınlar tarafından hazırlanan filmografi, ahşap boyama, tel kırma, kabak oyma, nakış, keçe, seramik, el işlemeleri, kağıt rolyef gibi çeşitli ürünler sergide yer aldı.Kursiyerlerce yapılan eserlerin sergilendiği etkinlikte, kursiyerler tarafından dikilen kıyafetleri giyip lise ve ilkokul öğrencileri podyuma model olarak ‘muhteşem yüzyıl’ konsepti ile çıkarken, defile büyük beğeni topladı.

Açılışı Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, İl Milli Eğitim Şube MüdürüSüleyman Ekici, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Talat Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Yasin Temel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kula,İŞ-KUR İl müdür yardımcısı Ali Daşçı, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Aydoğan Gürcan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlke Kaya, Çal Devlet Hastanesi Başhekimi Halil Oğuzhan Zorlu, İlçe Emniyet Amiri Ergül Taşkıran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Oğuz Şentürk, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

“Kurs sayısı 57’ye ulaştı”

Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Talat Çetinkaya, sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, başarılı geçen 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlanan ürünlerin sergide görücüye çıktığını kaydetti. Çatinkaya, “Kursiyerlerimizin hazırlamış olduğu el emeği göz nuru sergimiz açıldı. Hem protokol hem de misafirlerimiz sergimizi gezdi, büyük takdir topladı. Sergimizde kursiyelerimizin yapmış oldukları ürünler ev ekonomisi içinde satışa sunuldu. Bugün itibariyle açmış olduğumuz kurs sayısı 57’ye ulaştı kursiyer sayımız ise bin 200’dür. Kurslarımız gerek bağcılık gerekse kekik konusunda yöremize uygun kursları ön planda tutuyoruz. Özellikle İş-Kur ile destekli kurslarımızı sürdürmekteyiz. İş-Kur ile kurs açan ilçeler arasında en çok kurs açan ilçe durumundayız. Biz bu kurslarımızda bize destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.