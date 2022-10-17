'Muhterem Saadet Partili kardeşlerim!..'

Muhterem Saadetçi kardeşlerim. Türkiye’nin şu andaki durumu malumunuz. Fakat sizin baktığınız ve dostlarınızla oturduğunuz masadan gerçek durumları göremiyorsunuz. Çünkü at gözlüğüyle bakıyorsunuz. O zamanlar bu dostlarınızla bırakın bir masada oturmayı Allah’ın selamını kerhen veriyordunuz. Halen bile tabanda o zihniyetle samimiyet kurup ailece görüştüğünüz yok denecek kadar azdır. Sizi bir araya getiren düşmanımız kadar azdır. Sizi bir araya getiren düşmanımızın düşmanı dostumuzdur. Yani Tayyip düşmanlığıdır gerisi lafı güzaftır. Biraz açalım sizler millilik, yerlilik din iman, ahlak ve maneviyat kısaca adil düzen diye yola çıktınız. Masa arkadaşlarınız; küçük çocukların Kur’an okumasına ortaçağ zihniyeti, Merve Kavakçı’nın kızının tercümanlık yapmasına cumhuriyetten hınç alıyor. İlk işimiz İstanbul Sözleşmesini geri getirmek, LGBT’ye özgürlük, HDP’ye bakanlık, FETÖ-PKK’lıları görevlerine iade, Osmanlı’ya hakaret edip Yunan’a bir kelime etmeme. Hatta bu zatı eleştirdi diye Eyüp Sultan İlçe Başkanı Osmanoğlu’nu göreveden alma gibi daha açık sıralayacağımız meseleler var.

Bizim haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyen Saadetçi kardeşlerimizin ensesinde silah mı dayalı, yoksa vazgeçilmeyecek söz mü verdiniz? Yoksa bilmediğimiz birşeyler mi var? Neyi bekliyorsunuz, elinizi vicdanınıza koyun, o masada olmazsanız bunlara sessiz kalır mıydınız? Ben söyleyeyim asla kalmazdınız. Şehit hanımına kükreyen Karamollaoğlu nerede? İşiniz gücünüz Biden’ın dediği dostlarınızla beraber olup Tayyib’i göndermek. Allah korusun öyle bir şey olursa, bunun hesabını veremezsiniz. Şunu da peşinen söyleyeyim. Ak Partinin de fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Ak Partiyi desteklemek gerekiyor. İmamı Şafii hazretlerinin dediği gibi bütün düşman okları Tayyib’e yönelmiş. Demekki doğru yoldalar, işin garibi vatan millet, ahlak, maneviyat diyenler de gayri insani gayri İslami iç ve dış düşmanlar da aynı safta mücadele veriyor. Niyetlerimiz farklı deseler de aynı hedefe kilitlenmişler.

Velhasıl sizleri tekrar tefekküre davet ediyorum. Fotoğrafın tamamına bakıp küçük hesaplardan değil, vatanın bütünlüğünü istikbalini düşünen, büyük hesaplarına yönelmenizi bekliyoruz.