Muhterem Kurt kimdir? MEB Bakanı Ziya Selçuk Muhterem Kurt'u neden görevden aldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS tercih sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. LGS yerleştirme sınav sonuçlarına göre 91 bin öğrenci boşta kaldı. Yerleştirmede hata yapıldığı ortaya çıkınca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt’u görevden adı. Peki Muhterem Kurt kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

MUHTEREM KURT KİMDİR?

1972 yılında Ankara'nın Nallıhan İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde 18 yıl resmi ve özel okullarda öğretmenlik, yöneticilik yaptı. Kamu Yönetimi ve Siyaset alanında yüksek lisansı olan Kurt, SBS sınavlarının kaldırılması, “Modüler Eğitim Sistemi” gibi eğitim alanında birçok projeye imza attı. Dershanelerin kaldırılması süreci ve Milli Eğitim Bakanlığının yeniden yapılanmasında etkin rol aldı.

MGV, Akabe Derneği, İHH, Yardımeli, Cihannüma Derneği gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü üyelik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.2012 yılından itibaren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim alanında danışmanlığını yapan Muhterem Kurt, evli ve dört çocuk babasıdır.