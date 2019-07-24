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Muhterem Kılıç: "Basın, demokrasimizin gelişmesinde önemli bir yere sahip"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, basının, demokrasinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:43
Muhterem Kılıç: "Basın, demokrasimizin gelişmesinde önemli bir yere sahip"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, basının, demokrasinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.


Kılıç, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcıları Mehmet Savurgan, Mehmet Er ve Ömer Öztaş ile birlikte, İhlas Haber Ajansı Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe’yi ziyaret ederek, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik etti.


Ziyarette konuşan Kılıç, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda tüm basın mensuplarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Demokrasinin gelişmesinde önemi bir yere sahip olan, haber alma ve iletme özgürlüğünün en etkili aracı olan basınımız toplumsal yaşantımızın da vazgeçilmez bir parçasıdır. Basın ve medyamız yapıcı ve yerinde eleştiriler ile yol gösterici doğrulara, gerçekler ulaşmayı hedefleyici haberleriyle kamusal görevlerini büyük bir çabayla yerine getirirler. Basın ilkelerine bağlı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir anlayış ile çalışan basınımız toplumun güvenini kazanması yanında kamu oyunundaki yanlış bilgilenmenin de önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı tarafsız bir anlayış ile görevini yerine getiren basınımız demokrasilerinin en büyük güvencesidir. Milletimize en doğru haberlerle ulaşmamızı sağlayan, bizlerin her alanda sesi olan değerli basın çalışanlarımıza, şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyük bir fedakarlık ile görevlerine en iyi şekilde yapmaya çalışan bizleri ve toplumumuzu en doğru bilgi ve haberler ile aydınlatan tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. (EFE-)

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:43
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