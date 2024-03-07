'Muhtarlık sisteminin acilen kaldırılmasını istiyoruz'

Evvela Sayın Cumhurbaşkanımıza, şahsınıza ve tüm ekibinize şahsım, Milletim ve Ümmetim adına şükranlarımızı sunar, yapmış olduğunuz hayırlı hizmetlerin devamı için duacı olduğumuzu arz eder, içinde bulunduğumuz RAHMET ayı hürmetine YÜCE MEVLAM’DAN sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler niyaz ederiz.

Halen, Erzurum ili, Şenkaya ilçesi, Şenpınar mahallesi camii derneği başkanlığı görevini ifa etmekteyim. Aynı zamanda ESTP (Erzurum Sivil Toplum Platformu) üyesi olmam vesilesiyle birçok vakıf ve dernekle istişarelerimiz devam etmektedir. İstiyoruz ki Sayın REİSİMİZ ve sizlerin omuzlarınızdaki ağır yükünüzü hafifletmek amacıyla elimizi taşın altına koyalım.

SAYIN BAKANIM, şahsınızın gayretleriyle kurulmuş olan AFAD başkanlığı kısa zamanda üstün başarıyla tüm insanlığın gönlünde taht kurmuş, geleceğe umut olmuştur. Gayemiz hızla değişen iklim şartları, dünyanın dört bir yanındaki acımasız savaşlar, göçler, başta depremler olmak üzere doğal afetler ve insanlığı tehdit eden adı belli olmayan hastalıklar gibi felaketler karşısında Cihan Devleti olma yolundaki ülkemizde, AFAD başkanlığı sayesinde tüm insanlığın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde muhafaza edebilir seviyelere getirmektir.

Bu vesileyle talebimiz şudur ki: Günümüzde vatandaşlarımızın her türlü istek ve ihtiyaçlarını, teknolojik imkanlarla istenilen makamlara anında arz ve talep ederek karşılık bulduğu zamanda, çağın çok gerisinde kalan, Devletimize maddi manevi yük, vatandaşımıza zulüm, gözyaşı kaynağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kan davalarının baş müsebbibi, rüşvetin, haksızlığın, yoksulluğun yolu, terör örgütlerine yardım ve yataklığın kanalı, günümüzde ise başta Valilerimiz, Kaymakamlarımız olmak üzere tüm kamu yetkililerinin korkulu rüyası haline gelen MUHTARLIK Sisteminin ACİLEN kaldırılması talebidir.

SAYIN BAKANIM, geçmişten günümüze kadar araştırıldığı zaman görülecektir ki seçilmiş Muhtarların büyük çoğunluğu 40 yaş üstü ekonomik durumları çok iyi olan, emekliler, esnaf, çiftçiler, halen kamuda işçi pozisyonunda çalışanlar, kırsal kesimde Aşiret ağaları ve çeşitli sosyal gruplarının temsilcileridir.

Malumunuzdur ki ülkemizde milyonlarca üniversite mezunu işsiz gencimiz asgari ücretli bir iş bulup yuva kurma hayali ve gayretiyle çırpınıp dururken, maddi gücü yerinde olmakla beraber eğitim seviyeleri toplumun birçok bürokratik ihtiyaçlarında yetersiz kalan, birçoğu YOKtan seçmeli zaruretler sonucu muhtar olmuş bu insanlara ödenen maaşlar gururları incinerek baba parasıyla idare etmeye çalışan bu gençlerimize zulüm haline gelmiştir.

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Bu nedenle naçizane arz ederiz ki ülkemizde mevcut olan 53 bin muhtarın yerine 81 ilimiz ve ilçelerimizdeki köy ve mahallelere AFAD başkanlığına bağlı birer temsilci alınarak(Nüfus yoğunluğuna göre bu sayı değişebilir)bu sayede yaklaşık 100-150 bin gencimizin iş sahibi olmasının yolu açılacak, bürokrasi dili hakim ve çözüm yollarında seri olabilecek bu gençlere, tevdi edilecek muhtarlık vazifesi köy ve kentlerde aynı ihtimam ve hız ifa edilme imkanı bulacaktır. Böylece tüm vatandaşlarımız Devletimizin imkanlarından adilce istifade edecektir. Bu sayede çözülmesi acil muhtarlık sistemi hallolmuş olup, seçimlerde çıkar, kavga, çekişme, husumet, intikam alma hissi hatta cinayetlerle suçlanan toplumun birliğinde ve beraberliğinde derin yaralar açan daimi düşmanlıkların yolu kapatılmış olup, liyakat ehlinin sükût içinde görev aldığı temsilcilerin, kendi aralarında oluşturacakları gruplar, köy, mahalle ve tüm yerleşim yerlerinde meydana gelen afetlere anında müdahil olup, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacak ve bu vesileyle de geleceğin TÜRKİYE’SİNİN her türlü zorlukla eli-ayağı ve umudu olacaktır.

SAYIN BAKANIM, engin hoşgörünüze sığınarak kaleme aldığımız düşüncelerimize imkan verdiğiniz için şükranlarımızı arz eder, bugüne kadar bilhassa terör tarafından şehit edilen muhtarlarımızı saygı ve rahmetle anar, aynı bilinçle hizmette olan nadide muhtarlarımıza sağlık afiyet diler kusurlarımızın affını umarak Selam ve Dualarımızla hürmetinize arz ederiz.