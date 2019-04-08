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Seçim 2019 Sayfası

Muhtarlık seçimi tartışmasında dehşet saçan marketçi tutuklandı

Samsun’da muhtarlık seçimi tartışmasında bir markette tabanca ve tüfekle ateş açarak 1’i ağır 2 kişiyi yaralayan market sahibi mahkemece tutuklandı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:35
Muhtarlık seçimi tartışmasında dehşet saçan marketçi tutuklandı

Samsun’da muhtarlık seçimi tartışmasında bir markette tabanca ve tüfekle ateş açarak 1’i ağır 2 kişiyi yaralayan market sahibi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtarlık seçimi ve alacak-verecek tartışmasında market sahibi Selim D. (37) marketin içinde tartıştığı Serkan A.’ya (36) önce tabancayla 7 el, sonra da pompalı tüfekle 1 el ateş açtı. Sol koltuk altı, sol kasık ve her iki bacağından vurulan Serkan A., ağır yaralandı. Olayda Nazım D.(41) de saçmadan hafif şekilde yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Serkan A. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet boş kovan ele geçirdi. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı ve Bafra ilçesine giderek polise teslim oldu. Tüfekten çıkan saçmalar olay yerinde bulunan Mustafa U.’nun cebindeki cep telefonuna isabet ederek telefonu kırıp yaralanmasına engel oldu.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Selim D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Selim D. adliyeye sevk edildiği sırada, "Kimse ağam, paşam değil. Herkes istediğini oy verir. Yok ağabey var mı öyle bir dünya ya. Herkesin paşa gönlü bilir. Ekmeğimle de oynadılar. ’Biz hangi muhtarı desteklersek bizi karşına alamazsın’ dediler. Yediremedim. 5 yıldır sinir ilaçları kullanıyorum. Müşterilere stresli davranıyorum. Hep bunlar yüzünden" dedi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren Selim D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:35
  1. doğa

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