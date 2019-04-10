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Seçim 2019 Sayfası

Muhtarlık oy pusulalarının yakıldığı iddiası

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, muhtarlık oy pusulalarını yaktığı öne sürülen sandık kurulu başkanı ile bir görevli tutuklandı

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:19
Muhtarlık oy pusulalarının yakıldığı iddiası

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde muhtarlık oylarını yaktığı iddiasıyla sandık kurulu başkanı ile bir görevli tutuklandı.

İlçeye bağlı Akpınar köyünde, 31 Mart pazar gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri için kurulan 1032 No'lu sandıkta kullanılan muhtarlık seçmen kağıtları, İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmedi.

Seçim kurulunun talebi üzerine jandarma tarafından yürütülen çalışmada, oy pusulalarının sandık kurulu başkanı Ş.A'nın talimatıyla görevli Ö.A. tarafından sobada yakıldığı belirlendi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Espiye Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yağlıdere İlçe Seçim Kurulu tarafından köyde yapılan muhtarlık seçimleri iptal edilirken, belirlenecek bir tarihte seçimin yenileneceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:19
  1. Giresun
  2. Muhtarlık Seçimi
  3. OY PUSULASI
  4. YAğlıdere ilçesi

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