0553 313 94 23

Muhtarlık maaşını köy için harcayacağına söz verdi

Bilecik merkez Çukurören köyünün muhtar adayı Muhittin Dündar, seçildiği takdirde muhtarlık maaşı almayıp köy için harcayacağı sözünü verdi.

19 Mart 2019 Salı 12:10
Muhtarlık maaşını köy için harcayacağına söz verdi

Bilecik merkez Çukurören köyünün muhtar adayı Muhittin Dündar, seçildiği takdirde muhtarlık maaşı almayıp köy için harcayacağı sözünü verdi.


31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçimi öncesi birçok muhtar adayının alacağı maaş için aday olduğu tartışmaları yaşanırken, Bilecik’te bir muhtar adayı seçildiği takdirde maaşı almayacağını açıkladı. Bilecik’e merkeze 9 kilometre uzaklıkla olan Çukurören köyünde muhtar adaylığı açıklayan Muhittin Dündar, seçildiği taktirde maaş almayacağı söyledi. Dündar, "Muhtarlık maaşımı köyümüzün giderlerine kullanacağım, sulardan para almayacağım. Suyun başını çevre temizliğini ve uygun depo yapılıp dinlenmiş temiz suyu ana depoya verilecek su sıkıntısı olmaması için bir boru daha yaptıracağım. Köyün umumi yerleri, sebze halı, köy kahvesi, düğün salonu ve caminin etrafı devamlı temizlenecek. Mahalle arası yangın vanaları devamlı çalışır halde olacak ve yangın hortumu alacağım" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
    1. İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
    2. Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’..
    3. Yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı..
    4. Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine..
    5. Devlet desteği ile çiftliğin..
    6. Çanakkale’nin yiğitleri dua ve..
    7. Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye..
    8. Yeni genel müdürden Turkcell..
    9. Soydan, Çanakkale şehitleri için..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de,..
    11. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    12. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    13. Milletvekili Erol, “Herkesin..
    14. Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı..
    15. Köşk İYİ Parti’den Çanakkale Zaferi..
    16. Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    18. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    19. Teröristlere büyük finans! İşte..
    20. Akıncı Üssü davası
    21. Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi
    22. Şehitler için mevlid okutuldu, helva..
    23. "Hastane yapılarımız sağlık turizminin..
    24. Türel: " Böcek ile istediği yerde..
    25. Ulaştırma Bakanı Turan: "Karşımıza..
    26. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    27. Bakan Pakdemirli: "Katar’ın kısa dönem..
    28. Düzce’de bir önceki yıla göre konut..
    29. Osman Haymana, "Ben, Birilerinin..
    30. Türk Telekom, az gören çocukların..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti