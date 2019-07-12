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Muhtarlık bürosunu soymak istediler

Adıyaman’da, gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 şahıs, Yeni Mahalle Muhtarlık Bürosunu soymak istedikleri esnada vatandaşların müdahalesi ile soyamadan kaçtı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:08
Muhtarlık bürosunu soymak istediler

Adıyaman’da, gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 şahıs, Yeni Mahalle Muhtarlık Bürosunu soymak istedikleri esnada vatandaşların müdahalesi ile soyamadan kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, Mahmut Gürbüz Camii yakınlarında bulunan Yeni Mahalle Muhtarlık Bürosuna gelen kimliği belirsizşahıs, yanında getirdikleri levye ile kapıyı zorladı. Bir süre kapı ile uğraşan şahısları fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların olaydan haberdar olduğunu fark eden 3 şahıs olay yerinden hızla kaçtı. Muhtarlık bürosunu soyamadan kaçan şahıslar kayıplara karışırken mahalle muhtarı ve vatandaşlar hırsızlık olayları ile alakalı emniyetten yardım istedi. Koskoca bir mahalleyi temsil eden Mahalle Muhtarı Doğan Gezer, “Bu şahıslar dün gece gelerek kapıları zorlamışlar. Bundan öncede yine bu tür soygun girişimleri yaşandı. Çok şükür şuana kadar çalınan ve ya içeri giren kimse olmadı ama durumdan artık korkar olduk. Bundan dolayı Adıyaman Emniyet Müdürlüğümüzden geceleri mahallemizde devriyelerin daha çok yapılmasını rica ediyoruz. Polislerimiz çoğu zaman mahallemizde devriye atıyorlar ama bu devriyeler daha çok olursa memnun kalırız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:08
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