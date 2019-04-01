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Muhtarlığı kurayla kazandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sandıkta oyların eşit çıkması dolayısıyla mahalle muhtarı, çekilen kura neticesinde belli oldu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
Muhtarlığı kurayla kazandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sandıkta oyların eşit çıkması dolayısıyla mahalle muhtarı, çekilen kura neticesinde belli oldu.


Beyşehir’e bağlı dış mahallelerden Bekdemir Mahallesi’nde yapılan mahalle muhtarlığı seçiminde üç aday ipi göğüsleyebilmek için yarış yaptı. Mevcut muhtar olarak seçime katılan 33 yaşındaki Mehmet Okal’a ve muhtar adayı Muammer Şanal’a bin 33 No’lu sandıktan 69 oy, diğer aday Hüseyin Şahbaz ise 26 oy çıktı. Oyların eşit olması dolayısıyla muhtarın belirlenebilmesi için kura çekilmesine karar verildi. Sandık kurulu önünde yapılan kura çekiminde Mehmet Okal, ikinci kez muhtar seçildi.


Mehmet Okal, ikinci dönem muhtarlığının kurayla gelmesinin kendisi için de sürpriz olduğunu vurgulayarak, "5 yıl önceki ilk dönem muhtarlığımı en yakın rakibime 4 oy farkla kazanmıştım. O zaman da karşımda iki rakip aday çıkmıştı. Son seçimde ise oylar eşit olunca seçim sonucu kura çekimine kaldı. Ben seçim sonuçlarının kuraya kalacağını ummuyordum. Benim için de sürpriz oldu. Mahallemizde 178 seçmenimiz vardı, bunlardan 167’si sandık başına gelerek oy kullandı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Seçmenlerimden bazıları rahatsızlığı nedeniyle sandık başına oy kullanmaya gelemeyince böyle bir durum yaşandı. Eğer gelmiş olsalardı belki bu sonuç çıkmayacaktı, birkaç farkla seçimi kazanabilecektim. Ama nasip kısmet böyleymiş" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
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