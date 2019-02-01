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Muhtarlarla seçim güvenliği toplantısı

İçișleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce:- "Ülkemiz 31 Mart’ta çok önemli bir Mahalli İdareler seçimlerine doğru ilerlemektedir. Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın hür idarelerinin sandığa en güzel şekilde yansıması için İçişleri Bakanlığı olarak tüm tedbirleri alıyoruz"

01 Şubat 2019 Cuma 13:08
Muhtarlarla seçim güvenliği toplantısı

ANKARA (AA) - İçișleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye'nin 31 Mart'taki yerel seçimlere doğru ilerlediğini belirterek, "Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın hür idarelerinin sandığa en güzel şekilde yansıması için İçişleri Bakanlığı olarak tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.

İnce, yerel seçimlere ilişkin önlemlerin görüşülmesi amacıyla düzenlenen "Muhtarlıklar Seçim Güvenliği Toplantısı"na başkanlık yaptı. Toplantının ardından İnce, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ile Bakanlık Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçimleri gerçekleştireceğini hatırlatan İnce, "Ülkemiz 31 Mart'ta çok önemli bir mahalli idareler seçimlerine doğru ilerlemektedir. Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın hür idarelerinin sandığa en güzel şekilde yansıması için İçişleri Bakanlığı olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda bir dizi hazırlık çalışmaları gerçekleştirdik. En son Bakanımız Süleyman Soylu'nun başkanlığında 7 bölgede valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve sorumlu tüm birimlerimizle birer değerlendirme toplantısı yaptık. Bugün de burada muhtar temsilcilerimizle önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik." diye konuştu.

İnce, mahalli idareler seçimleriyle vatandaşların doğrudan hayatına temas eden belediye, il genel meclisi, muhtarlıkların belirlendiği dile getirerek, "Bu nedenle de rekabetin doğal olarak yüksek oranda olduğu seçimler." ifadesini kullandı. İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle muhtarlık seçimlerinde rekabetin fazla olmasının nedenleri var. Son dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatları ile muhtarlık kurumunu çok iyi düzeye getirdik. Muhtarlık sistemini iyileştirdik. Muhtarlık sistemi 189 yıllık bir geleneğe sahip mazisi olan bir kurum. Dolayısıyla milletimizin nezdinde çok saygınlığı olan bir kurumdur. Bu nedenle de rekabet ortamı çok fazla oluyor. Şu ana kadar seçim takvimi başladıktan sonra toplam 80 olaydan 47’si muhtarlık seçimleriyle ilgili. Buradan şunu söylüyoruz. Muhtarlık seçimleriyle ilgili rekabet dışına taşan, demokrasinin akışına aykırı gerginlikleri, kavgaları önlemek için gerekli tedbirleri tüm birimlerimizle ve tüm organlarla birlikte alıyoruz."

- "Olayların büyük çoğunluğu muhtarlık seçimleriyle ilgili"

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk de Türkiye'de 50 bin 313 muhtarın görev yaptığını belirterek, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı muhtar toplantılarının muhtarlığa ilgiyi artırdığını söyledi.

Muhtar adaylarının "Büyük devlet olmak yerelden başlar" düsturunu kendilerine şiar edindiğini vurgulayan Aktürk, "Muhtar adaylarımız, muhtar olmak için ciddi bir yarışın içerisine girmişlerdir. Bu yarışta aday sayısının fazlalığı müesseseye ciddi değer katacağı gibi tatlı bir rekabete de sahne olacaktır. Bugün burada İçişleri Bakanlığımızda, Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce’nin başkanlığında, daha önceki yerel seçimlerde meydana gelen olaylar, içinde bulunduğumuz seçim döneminde bugüne kadar vuku bulan seçim olayları ve sonuçları üzerinde detaylı bir bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı." diye konuştu.

Seçim sürecinin henüz başında olunmasına rağmen ciddi olaylar yaşandığını ve bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Meydana gelen 80 olayın büyük bir çoğunluğunun muhtarlık seçimleri ile ilgili olduğu, bu olayların da tehdit, darp, yaralama şeklinde meydana geldiği görülmektedir. Bizler 50 bin muhtarı temsilen buradayız ve seçim döneminde yaşanan veya yaşanabilecek bu kapsamdaki olaylar; bizlerin ve hiçbir muhtar adayımızın kabul edebileceği bir durum değildir. 31 Mart seçimlerinin hüzne, acıya, kavgaya mahal vermeksizin, rekabet sınırlarında, centilmenlik anlayışıyla bir seçim yarışı olması için hem bizlerin hem de temsil ettiğimiz tüm üyelerimizin bu anlayışla hareket etmesi amacıyla gereken önlemleri almaya çalışacağız. 31 Mart’ta yeniden bir demokrasi şöleni yaşayacağımıza inancımız ve güvenimiz tamdır."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 13:08
  1. "Güvenlik Toplantısı"
  2. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  3. İçișleri Bakanlığı
  4. İçișleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce

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