0553 313 94 23

Muhtarların yeni başkanı Aşçı

Mudanya Muhtarlar Derneği’nin olağanüstü genel kurul toplantısında dernek başkanlığına Levent Aşçı seçildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:24
Muhtarların yeni başkanı Aşçı

Mudanya Muhtarlar Derneği’nin olağanüstü genel kurul toplantısında dernek başkanlığına Levent Aşçı seçildi.


Mudanya Muhtarlar Derneği’nin geçen yılki olağan genel kurulunda 3 yıllığına güven tazeleyen Kaymakoba Muhtarı Sadettin Tamaç’ın mahallî seçimlerle birlikte muhtarlığı sona erince geçici olarak başkanlığa gelen Hançerli Muhtarı Halil Bayındır, derneği olağanüstü genel kurula götürdü. Muhtarlar Derneği binasında yapılan olağanüstü seçimde, kayıtlı 44 mahalle muhtarından 43’ü oy kullandı. İki adayın yarıştığı seçimlerde Esence Mahallesi Muhtarı Hasan Çetin 20 oy alırken, Has Mahallesi Muhtarı Levent Aşçı 23 oy olarak başkanlığa seçildi.


Levent Aşçı, önümüzdeki dönemde birlik ve beraberlik içerisinde bütün muhtar arkadaşlarıyla birlikte hizmet yolunda hareket edeceklerini belirterek, başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


Mudanya Muhtarlar Derneği’nin üç yıllığına göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleri Nedim Oruç (Dereköy), Veli Bali (Orhaniye), Selma Yarar (Halitpaşa), Zeki Karadeniz (Çayönü), Abdullah Çakır (Yaman) ve Bülent Sezgiç’ten (Dede) oluştu. Aşçı başkanlığındaki derneğin Denetim Kurulu’na ise Ekrem Gür (Aydınpınar), Süleyman Turan (Yaylacık) ve Ahmet Çabuklar (Akköy) seçildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile görüştü
    1. Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile..
    2. Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası..
    3. 2019 yılı mayıs ayı konut satışları..
    4. Tunus'un başkentinde polis aracını..
    5. Yaz spor okullarında ilk ders başladı
    6. Türk F-16’sından, Fatih Sondaj..
    7. Mumbai-Newark uçağı Londra’ya acil..
    8. Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da..
    9. Ceyhan depreminin 21. yıl dönümü
    10. Fadıloğlu, kadınların ürettiği..
    11. Narenciye bahçelerine "savaşçı..
    12. Trump’ın marifeti! İkinci Aylan vakası
    13. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    14. "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri daha..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Japonya’da..
    16. Kilis’te erken terhis sevinci
    17. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    18. Takıntı hastalığı (OKB) hayatı..
    19. Milletvekili Tutdere Narince’nin su..
    20. Şanlıurfa’da silahlı kavga 1 ölü, 7..
    21. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    22. Şüpheli otomobilde tabanca ve mermiler..
    23. Kilis’te DEAŞ’lı tutuklandı
    24. Dağyenice turizme kazandırılıyor
    25. TRT Haber Şeyh Edebali Üniversitesi’ni..
    26. Merkez Bankasının "Yedek Akçe"..
    27. Enerjisa eğitim programlarıyla..
    28. Hakkında 57 adet arama kaydı bulunan..
    29. Bakan Pakdemirli: "Ulusal Kırmızı Et..
    30. Gazipaşa Karalar’da asfalt sevinci
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları