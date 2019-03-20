"Muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık"

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesindeKaymakamlık tarafından ilçe ve köy muhtarlarına 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yemek programı düzenlendi.

Muhtarlara seçim öncesi veda yemeği niteliğindeki yemeğe Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, mahalle ve köy muhtarları, il genel meclis üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kaymakam Abbasoğlu, ’’Muhtarlar vatandaşın devlete en kolay ulaşacakları, en yakında hissettikleri bir kolu, bir birimidir. Muhtarlarımızın hepsinden çok memnunuz, vazifesinde kendinden fedakarlık da bulunan, ailesinden, zamanından, mesaisinden fedakarlık da bulunarak topluma faydalı, köyüne, mahallesine hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın yapmış oldukları bu 5 yıllık muhtarlık için ve bu dönem aday olmayacak muhtarlarımızı bugüne kadar yapmış oldukları hizmetler için kendilerine tek tek teşekkür ediyor, yeni dönemde de aday olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Aynı zamanda muhtarlarımızla uyum ve ahenk içinde koordinasyonu sağlayan, sağlıklı bir planlama ve çalışma yürüten, köylerimize hizmetin götürülmesinde vermiş oldukları emek ve gayret için il genel meclis üyelerimize teşekkür ederim’’ dedi.

Muhtarlar vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ’’Belediye olarak mahalle ve köy muhtarlarımızla her zman istişare halinde olduk. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıklı bir seçim dönemi geçirmelerini dilerim’’ diye konuştu.

Program sonunda Kaymakam Abbasoğlu muhtarlara plaket takdim etti.