Muhtarlardan örnek davranış Balıkesir’in Kepsut ilçesinde muhtarlar hep beraber Kızılay’a kan bağışında bulundular.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde muhtarlar hep beraber Kızılay’a kan bağışında bulundular.

Kızılay Kan stoklarını artırmak amacıyla seyyar mobil kan aracı ile Kepsut ilçesine geldi. Mobil kan aracının Kepsut’ta geldiği haberi üzerine Kepsut Belediyesi anons ederek, vatandaşları kan bağışlamaya çağırması üzerine Kepsut Belediyesine iş görmek için gelen muhtarlar çağrıya duyarsız kalmadılar. Çağrı üzerine mobil kan aracına giden 4 muhtar, vatandaşlarla birlikte kan bağışında bulundular. Mobil Kan aracında bulunan Kızılay yetkilileri kan bağışında bulunan muhtarları tebrik ederek, teşekkür ettiler.

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