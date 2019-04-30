Muhtarlardan CHP’ye ziyaret

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ve mahalle muhtarları CHP Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Kiraz, her zaman muhtarlar ile omuz omuza olacaklarını belirterek sorunları hep birlikte çözeceklerini söyledi.

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği yönetimi ve üyeleri CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz, sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında CHP’nin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek “Her zaman sorun ve sıkıntılarımızı CHP yönetimine getirdik ve her zamanda getirmeye çalışacağız.” ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz ise, muhtarlığın hizmet noktasında önemli mevki olduğunu dile getirerek “Muhtarlara her zaman mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında önemli görevler, sorumluluklar düşüyor. Mahallelerinde sorunlarını çözeceklerini yürekten inanıyorum. Bizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba ile birlikte sizlerin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Malatya’da tüm mahalle muhtarı ile istişare içerisinde olacaklarını ifade eden Kiraz, “Biz muhtarlarımız ile her ortamda ve ne zaman isterlerse bir arada olacağız. Geçen dönemi birlikte geçirdik, Yeşilyurt muhtarlarımızın yakın ilgi ve sıcak sohbetlerini gördük ve hangi hizmetler yapılacaksa bizler ile paylaştılar. Ben bu dönemde de sağlıklı hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Biz bu hizmetler için omuz omuza vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yeni seçilen muhtarlara da görevlerinde başarılar dileyen Kiraz, “Her zaman muhtarlar ile iç içe olacağız. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum” diye konuştu.