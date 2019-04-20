Muhtarlardan Başkan Kazım Kurt’a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Kurt son olarak; Emek, Cunudiye, Akçakaya Mahallesi Muhtarları ve Muhtarlar Birliği Derneği ile bir araya geldi. Başkan Kurt ilk olarak Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl ile buluştu. Tekrar Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt’u tebrik eden Akıl, Emek Mahallesi’nde hayata geçirdiği çalışmalar için teşekkür etti. Yeni dönemde Başkan Kurt ile Emek Mahallesi’ne daha güzel çalışmalara imza atacaklarını kaydeden Akıl, yeni dönemde başarılar diledi.

Başkan Kurt’un ikinci misafiri Akçakaya Mahalle Muhtarı Hüseyin Gazi Bal ve azaları oldu. Başkan Kurt’u tebrik eden Bal, yeni dönemde başarılar diledi. Daha sonra Cunudiye Mahalle Muhtarı Sevil Ata ile de bir araya gelen Başkan Kurt’u 31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Ata, yeni dönemde Cunudiye Mahallesi’nde daha başarılı çalışmaları hayata geçireceklerini vurguladı.

“Yeni dönemde birlikte daha verimli çalışacağız”

Başkan Kazım Kurt’u son olarak Muhtarlar Birliği Dernek Başkanı aynı zamanda da Uluönder Mahalle Muhtarı olan Hasan Güler ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret etti. Odunpazarı Belediyesine tekrar Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’u tebrik eden Güler, yeni dönemin Eskişehir ve Odunpazarı’na hayırlı olmasını diledi. Başkan Kurt’un her zaman muhtarların yanında olduğunu kaydeden Güler, “Yeni dönemde belediye başkanlarımızla birlikte daha verimli çalışacağız ve başarılı çalışmalara imza atacağız, ben buna inanıyorum. Başkanımızın yeni dönemi hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“En iyi siyaset insanlara hizmettir”

Muhtarlara ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Mahallelerdeki sorunların çözümü konusunda belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ve desteğe her zaman hazır olduklarını belirten Kazım Kurt, muhtarların kamunun birinci ayağı olduğuna dikkat çekti. Başkan Kazım Kurt, “Siyasi düşünceniz ne olursa olsun, vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için hep birlikte çalışacağız. Unutmayın, en iyi siyaset insanlara hizmettir” diye konuştu.