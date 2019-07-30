Muhtarlara Suriyelilerle ilgili talimat verildiği iddialarına valilikten açıklama

İzmir Valiliği, muhtarlara ’Suriyeliler ile ilgili sorununun dışarı yansıtılmaması, Suriyelilerin karıştığı suçların resmi kayda geçirilmeden halledilmeye çalışılması’ şeklinde talimat verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir Valiliği, bazı internet sitelerinde yer alan valiliğin Suriyeliler konusunda muhtarla bazı talimatlar verdiği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Valilik, ’Suriyelilerin karıştığı suçların resmi kayda geçirilmeden halledilmeye çalışılması’ gibi talimatların verildiği iddialarını yalanlayarak açıklamasında şu ifade yer verdi:

"29 Temmuz 2019 tarihinde basında ve internet haber sitelerinde yer alan ’İzmir Valiliğinin muhtarlara; Suriyeliler sorununun dışarı yansıtılmaması, sorun getirildiğinde mahalle muhtarlarının bu sorunun çözümü için uğraşması ve Suriyelilerin karıştığı suçların resmi kayda geçirilmeden halledilmeye çalışılması talimatı verildiği’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kamu görevi yürütmekte olan muhtar, kolluk kuvvetleri ile tüm idareci ve memurlar, görevlerini kanun ve mevzuat çerçevesinde yerine getirmekte olup, suça karışan Suriyelilerle ilgili gerekli iş ve işlemler ile denetim ve kayıtlarının yapılmasında üzerlerine düşen kanuni sorumluluğu titizlikle yürütmektedirler. Gerçeği yansıtmayan bu tip haberler özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerini zan altında bırakmaktadır. Evrensel Basın Meslek İlkeleri de göz önünde bulundurularak bu tip haberler konusunda daha dikkatli davranılması sadece etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir vatandaşlık gereğidir."