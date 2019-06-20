Muhtarlara hizmet içi eğitim verildi

Bilecik Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda seçilen muhtarlara mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının anlatılması, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunların kısa sürede yetkililere iletilmesi amacıyla hizmet içi eğitimlerin verilmesinin istendiğini anımsattı.

Hem yeni seçilen, hem de yeniden seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar dileyen Vali Yardımcısı Taşdöğen, "Başta valiliğimiz olmak üzere kaymakamlarımız, il özel idaresi ve diğer kurumlarımızla birlikte sorunları yerinde tespit etmek amacıyla köylere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yatırımları, ihtiyaç durumlarına göre yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İdare ve Denetim Müdürü İsmail Hakkı Elmas tarafından devlet hiyerarşisi, anayasanın temel hükümleri, köy kanunu, Türk bayrağı kanunu, muhtarlar tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeler, muhtarların uyması ve dikkat etmesi gereken konular ile görev, yetki ve sorumlulukları konularında eğitim verildi.

Öte yandan eğitimin ardından muhtarlar, mahalle ve köylerine ait istek, talep ve önerilerini iletti.