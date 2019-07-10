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Muhtarlara hizmet içi eğitim

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu il genelinde seçilen köy ve mahalle muhtarlarına Kütahya Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim düzenlendi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Muhtarlara hizmet içi eğitim

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu il genelinde seçilen köy ve mahalle muhtarlarına Kütahya Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim düzenlendi.


Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney başkanlığında gerçekleştirildi.


İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa; İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Vekili Rüştü Kırış, İdare ve Denetim Müdür Vekili Nurettin Kalem, ilgili kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Muhtarlara görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunup başarılar dileyen Vali Yardımcısı Mustafa Güney, muhtarların yetki ve sorumluluk alanları hakkında bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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