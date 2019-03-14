Muhtarlar yerel idareler için önemli bir yere sahip

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören’in mahalle muhtarını ziyaret ederek, mahalleler hakkında istişarelerde bulundu. Mahalle muhtarlarının yerel idarelerin işleyişinde önemli bir yer teşkil ettiğini kaydeden Ak, “Görev süremiz boyunca mahallelerimiz hakkında her türlü bilgiyi alma fırsatı bulduğumuz muhtarlarımız, problemlere anında müdahale etmemiz için bizlere büyük destek verdi” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören’de bulunan 51 mahallenin muhtarlarını ziyaret ederek, mahallelerin problemleriyle ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarları ziyaretlerine ilişkin Ak, “Genel ve yerel idarenin yapı taşı olan, demokrasimize büyük katkı sağlayan muhtarlarımız ilçemize büyük hizmet veriyor. Vatandaşla idare arasında köprü görevi görerek, mahallelerimizin sıkıntılarına kısa sürede müdahale etmemizi sağlıyorlar. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Kardeşlik ortamında muhtarların rolü oldukça büyük”

Keçiören’de oluşan kardeşlik ortamında muhtarların yerel idare ile kurduğu köprünün huzur ortamını da kuvvetlendirdiğini söyleyen Ak, “10 yıllık hizmet süremizde muhtarlarımızla koordineli olarak çeşitli çalışmalar yürüttük. 1 milyona yakın nüfusu olan Keçiören’de barış ve huzur ortamını sağlamak için her bir mahallenin problemini iyi bilmeniz gerekiyor. Bu durumda mahalle muhtarlarımızla kurduğumuz iletişim belediye olarak bizim işimizi kolaylaştırıyor. Cumhurbaşkanımızın özel çalışmalarıyla yerel yönetimde etkinliği artırılan muhtarlarımızın azimle ve gayretle bize verdikleri destek yönetim anlayışımızı her zaman yukarı taşıdı. Birlikte çalıştığımız tüm mahalle muhtarlarımıza Keçiören’e verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.