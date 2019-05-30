Muhtarlar kaymakamlığın iftarında buluştu Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde merkez ve kırsal mahalle muhtarları, kaymakamlık tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde merkez ve kırsal mahalle muhtarları, kaymakamlık tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kaymakamlık tarafından merkez ve kırsal mahalle muhtarlarına yönelik iftar yemeği düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğinde bir konuşma yapan Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, 31 mart yerel seçimlerinde alınan güvenlik önlemleri ve seçime giren muhtar adaylarını sağduyulu olmalarından dolayı herkese teşekkür etti.

İftar programına, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sert, Birecik İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Şen ve kurum amirleri katıldı.

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