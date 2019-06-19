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Muhtarlar Karatay’da buluştu

Her ay düzenlen Muhtarlar Toplantısı, Konya’nın merkez Karatay ilçesi Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Vekili Şaban Önel, Karatay’daki mülki erkan ve çok sayıda muhtarın katılımı ile Sedirler Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:14
Muhtarlar Karatay’da buluştu

Her ay düzenlen Muhtarlar Toplantısı, Konya’nın merkez Karatay ilçesi Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Vekili Şaban Önel, Karatay’daki mülki erkan ve çok sayıda muhtarın katılımı ile Sedirler Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.


Muhtarların şikayet, talep ve önerilerini dinlemek amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini ifade eden Kaymakam Abdullah Selim Parlar, muhtarların mahalle ile ilgili isteklerini iletmelerini sağlayacak yeni bir iletişim kanalı olan bu toplantılarla, amaca ulaşabilmek için muhtarlarımızın da temsil ettikleri mahallelerin sorunlarına ve taleplerine hakim olması gerektiğini ve halkımızın istek, şikayet ve önerilerini doğrudan iletebilmelerine imkan sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.


Toplantıda muhtarların mahalleleri ile ilgili isteklerini dinleyen Başkan Vekili Şaban Önal, Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi muhtarların bildiğini kaydederek; gerçekleştirilen çalışmaların Muhtarlarla koordineli olarak yapıldığını söyledi. Önal, "Muhtarlarımız bizim için her zaman çok önemli. Yerel yöneticiler olarak temel hedefimiz burada yaşayan hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmaktır. Bu hizmeti sunarken muhtarlarımız temsil ettikleri mahallenin, bölgenin sorunlarını bize ileterek, vatandaşlarla bizler arasında önemli bir köprü görevi görmektedirler. Muhtarlarımızla olan irtibatımızı kuvvetlendirmek ve koordinasyonumuzu arttırmak adına Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Bu müdürlüğümüz ile muhtarlarımızın talep ve isteklerini en sağlıklı şekilde yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.


Düzenli olarak yapılan istişare toplantılarının Karatay’ın nabzının attığı her sokak ve caddeden en doğru ve kesin bilgi akışı sağlayarak koordineli çalışma imkanı sunduğunu söyleyen Önal, birlik ve beraberlik içerisinde çalışma ve yerinde çözümler ile Karatay’a hizmet etmek için hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayarak yeni göreve gelen muhtarlara hayırlı olsun temennilerini iletti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:14
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