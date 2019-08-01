Muhtarlar ile birlikte stratejik plan çalışmaları yapılıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gelecek 5 yılı kapsayacak hizmet, çalışma, faaliyet ve projelerini belirlemek üzere yapılacak stratejik plan için muhtarlarla bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı çalışmaları sürüyor. ‘Şehrimizin geleceğine birlikte yön verelim’ sloganıyla hayata geçirilen stratejik plan çalışmaları kapsamında Başkan Zolan, Merkezefendi ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Çamlık’ta gerçekleşen programa Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali diğer protokol üyeleri ve Merkezefendi ilçesinde görev yapan muhtarlar katıldı.

Göreve başladıkları ilk günden beri tüm muhtarlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Zolan, "Yerel yönetimler muhtarlıktan başlayan bir sistem. Mahallemize, şehrimize birlikte hizmet edeceğiz. Denizli’de ne yapacaksak vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, şehrimizde yaşayan herkesle birlikte karar verip hayata geçireceğiz. İnşallah 5 yıl daha mahallemize, şehrimize, hizmet etmeyi Allah’ım bizlere nasip etsin. Bizler milletin emanetçisiyiz" dedi.

“Yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun”

Denizli’nin 5 yıllık geleceğine ışık tutacak 2020-2024 Stratejik Planı’nı hazırladıklarını ifade eden Başkan Zolan, "İstiyoruz ki önümüzdeki 5 yıl da şehrimize hizmeti birlikte götürelim. Bu işin başlangıcı, ana omurgası stratejik plandır. Önceliğimiz bu şehrin ihtiyaç önceliklerini belirleyerek imkanlar çevresinde ihtiyaçlarını gidermektir. Allah yolumuzu açık etsin. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun" diye konuştu.