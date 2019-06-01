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Muhtarlar iftarda buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye ilçesine bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:13
Muhtarlar iftarda buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye ilçesine bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.


Kuş, Eyyübiye ilçesine bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca gerek kardeşlik sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen, gerekse de tek başına ev ziyaretleri gerçekleştirerek ramazanı ayını vatandaşlarla geçiren Kuş, son olarak Eyyübiye ilçesine bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu. Özel bir mekanda verilen iftara, çok sayıda merkez ve kırsal mahalle muhtarı katıldı.


Vatandaşların taleplerini muhtarlardan aldığını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Öncelikle yeni seçilen muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ramazan ayındayız. Bizi bu Ramazana kavuşturan Rabbime şükürler olsun. İnşallah bir sonraki Ramazan ayına da Rabbim bizleri kavuşturur ve birlik beraberliğimizi daim eyler. Yaklaşık iki aydır mazbatamızı aldık ve görevimize başladık. Yoğun bir süreci geride bıraktık. İnşallah bu yoğunluğu kısa sürede atlatıp sizler ile sık sık bir araya geleceğiz. Bulunduğunuz mahallelerde vatandaşların taleplerini ilk sizler alıyorsunuz. İnşallah bu talepleriniz yerine getirilecek. Eyyübiyemizi hep birlikte kalkındırıp layık olduğu noktaya birlikte getireceğiz. Önümüzdeki zaman diliminde sizlerle bir araya gelip sıkıntıları bir bir dinleyeceğiz. Hızlı bir şekilde elimizi taşın altına atıp bunları hep birlikte çözeceğiz” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:13
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