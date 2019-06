Muhtarlar için "acil müdahale ekibi" hazır

Konyaaltı’nda muhtarların taleplerine hızlı şekilde dönüş sağlayabilmek adına ‘acil müdahale ekibi’ kurduk diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, amaçlarının bölge halkının hızlı ve etkin şekilde hizmet alabilmesi olduğunu söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih, mahalle muhtarlarıyla birlikte istişare toplantısı düzenledi. Başkan Semih Esen ile birlikte toplantıya Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. “Bu toplantıları bundan böyle her ay yapacağız" diyen Başkan Semih Esen, muhtarların, hizmet ettikleri mahallelerin sorunları ya da beklentileri noktasında en güvenilir ve hızlı kaynak olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. “31 Mart Mahalle İdareler Genel Seçimleri öncesi muhtarlarımızla her zaman istişare halinde olacağız” sözünü hatırlatan Esen, bu sözün gereği olarak her ay yapacak oldukları Mahalle Muhtarları Toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi. Birim amirlerimiz, hep birlikte buradayız. Muhtarlarımızın yasanın tanımladığı bazı görevleri var. Biz yasanın tanımladığının ötesinde bazı fonksiyonları da görmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Halkla iletişimin sağlıklı olabilmesi için muhtarlarımıza büyük görevler düşüyor. Muhtarların hizmet verdiği mahallelerinde sorunların tespiti ve çözümü hızlı ve etkin olmalı. Bu noktada Konyaaltı Belediyesi olarak Muhtar İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 7 kişiden oluşan bir ekip kurduk. Burada boyacısından temizlikçisine farklı iş kollarından arkadaşlarımız görev almakta. Acil Müdahale Ekibi adını verdiğimiz bu arkadaşlarımız muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili taleplerine çözüm üretecek. Bu şekilde bölge halkımızın beklentilere hızlı ve etkin şekilde dönüş sağlamış olacağız” diye konuştu.

Feslikan tapuları için son adım

Esen, Feslikan Yaylasında tapu bekleyen vatandaşlar içinde müjde verdi. Hak sahibi bin kişiden 200’ünün tespit çalışmasının henüz yapılmadığını belirten Semih Esen, bu çalışmayı 19 Haziran Çarşamba günü başlatacaklarını söyledi. Bir ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanması planlanan hak sahibi tespit çalışması neticesinde ise bu yıl içinde tapuları dağıtacaklarını kaydetti. Esen’in bu sözlerini oldukça samimi ve değerli bulduklarını dile getiren Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran, Konyaaltı Belediyesi’yle her zaman iş birliği içinde çalıştıklarını, daha iyi ve hızlı hizmet alımı noktasında Başkan Esen’in her türlü desteği kendilerine sağladığını söyledi.

Başkan Semih Esen, konuşmaların ardından muhtarların mahalleleriyle ilgili taleplerini aldı. Toplantıda hazır bulunan ilgili birim müdürlerine bu sorunların hızlı şekilde çözümlenmesi için talimat verdi.