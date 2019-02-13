Muhtarlar Derneğinden Korkut’a teşekkür plaketi

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylanı Taş, muhtarların Adıyaman’da yapmış olduğu etkinlik ve çalışmalarına destek olan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal işler müdürü İskender Korkut’a plaket takdim etti.

Adıyaman Belediyesi ek binasında Kültür ve Sosyal işler Müdürü İskender Korkut’u ziyaret eden Başkan Taş, yaptığı açıklamasında, “Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği olarak zaman zaman ilimizde etkinlikler yapmaktayız. Son olarak Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu bünyesinde bulunan muhtarlarımızı Adıyaman’da ağırladık. Bu tür etkinliklerimizde başta Hüsrev Kutlu başkanımızın yanı sıra her zaman yanımızda olan, Belediye Kültür ve Sosyal işler Müdürümüz İskender Korkut manevi desteklerini bizden esirgemedi. Adıyaman’da misafir ettiğimiz muhtarlarımız ve derneğimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü İskender Korkut,“Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Adıyaman’da aktif olarak görev yapan sivil toplum kuruluşlarımızdan birisidir. Geniş bir katılımla Türkiye’nin dört bir yanından ilimize gelen muhtarlarımıza en güzel şekilde ev sahipliği yaptılar. Bizlerde belediye olarak elimizden geleni yaptık. Bugün şahsıma nezaket ziyaretinde bulunarak plaket takdim eden Abdulkadir Geylani Taş muhtarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.