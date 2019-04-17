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Seçim 2019 Sayfası

Muhtarlar değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi

Aksaray’da köy ve mahalle muhtarları seçimin ardından Ziraat Odası Başkanlığında bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:23
Muhtarlar değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi

Aksaray’da köy ve mahalle muhtarları seçimin ardından Ziraat Odası Başkanlığında bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.


Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan muhtarların önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar masaya yatırıldı.


Burada bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı ve Kazıcıktol Köyü Muhtarı Emin Koçak, muhtarlık görevinin çok üstün ve emek isteyen bir görev olduğunu belirterek, muhtarların devletin en ücra köşedeki iletişim noktası olduğunu kaydetti. Yapılacak çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde, istişareler yapılarak yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Koçak, vatandaşlara daha iyi hizmet ve çalışma getireceklerinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:23
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