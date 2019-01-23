0553 313 94 23

Muhtarlar çaldı, dinleyenler kendilerinden geçti

Bursa’da muhtarlardan oluşan muhtarlar korosu konserini dinleyenler söylenen şarkılarla kendinden geçti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 00:15
Muhtarlar çaldı, dinleyenler kendilerinden geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ‘Muhtarlar Korosu’, Merinos Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverlerin gönüllerini fethetti.

Bursa’da ikincisi gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Korosu’, Serkan Kiviz’in şefliğinde en güzel eserleri seslendirerek coşkulu görüntülere imza attı. Sanatseverler de konsere çok yoğun ilgi gösterdi. Bursa’daki muhtarları, mahalleleri dışında bambaşka bir platformda buluşturan konser, eğlenceli görüntülere sahne oldu. Konsere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de katıldı.

Kurdukları koro ile kendilerini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan muhtarlar, “Biz sadece mahallemizdeki vatandaşlara hizmet veren kişiler değiliz.Aynı zamanda da şarkılar söyleyerek onlara keyifli anlar yaşatıyoruz. Bugün ikinci konserimizi veriyoruz. Konsere gelen vatandaşlar söylediğimiz şarkılarla unutulmaz bir gece yaşayacaklar” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 00:15
  1. Bursa
  2. Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem
    1. GÜNCELLEME - Muğla'da 4,5 büyüklüğünde..
    2. Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle..
    3. Bursa'da FETÖ operasyonu! 10 kişi..
    4. Muhtarlar çaldı, dinleyenler..
    5. ‪İsrail ordusu Gazze'yi vurdu‬
    6. Pompeo'dan DAEŞ açıklaması: Yenilgiye..
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ocak 2019
    9. Londra'ya 'rahmet' yağdı! Şehir beyaza..
    10. 50. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı..
    11. Katil Esed rejimi yine çocukları hedef..
    12. Babasının ölüm haberini aldı, başına..
    13. "Türkiye Avrupa Birliği'nin stratejik..
    14. Ters yöne giren halk otobüsü faciaya..
    15. Bursaspor ile berabere kalan..
    16. Hatay'da trafik kazası: 1 kişi..
    17. Muğla'da korkutan deprem!
    18. TÜBİTAK'ın bilimsel proje destekleri..
    19. İsrail Katar fonlarının Gazze'ye..
    20. Musa Sow geri döndü! İşte yeni takımı
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    AK Parti Adana ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Adana ilçe belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Sürpriiiz: 24 Haziran'da "ikinci tur", 31 Mart’ta "yeni parti"!
    Sürpriiiz: 24 Haziran'da "ikinci tur", 31 Mart’ta "yeni parti"!
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir