Muhtarlar Bartın Belediyesi’nde

Bartın İli Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Yoldaş ve dernek üyesi Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette Bartın İli Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Yoldaş 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 3. kez Bartın Belediye Başkanı seçilen Cemal Akın’a derneği adına çiçek takdim etti. Gerçekleşen ziyaretten ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Cemal Akın yaptığı konuşmada “ Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren ilimize çok önemli çalışmalar kazandırdık. Bu çalışmalardan bir tanesi belediyelerin asli görevleri arasında yer alan şehrin su ihtiyacını karşılama ve gelen su miktarını artırmak adına yapmış olduğumuz çalışmaydı. Çayır Köyü’nde tespit ettiğimiz yer altı su kaynağı oldu. Buradan şehrimize sağladığımız alternatif su ile vatandaşlarımızın ana hatta yaşanacak olası bir arıza durumunda mağdur olmalarını önledik. Bu çalışma için 11.5 kilometre boru hattı döşeyerek suyu kent merkezimize taşıdık. Bugün itibariyle ilimizde su ile ilgili hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Bir diğer önemli çalışmamızda Bartın Irmağı’nı kanalizasyondan kurtarmakla ilgili yapmış olduğumuz çalışmaydı.Belediyemiz bütçesinden 3.000.000 TL. harcanan, ayrıca geri kalan proje bedelinin yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibeleri ile karşılanan Bartın Belediyemizin en büyük yatırımlarından biri olan Bartın Belediyesi Dallıca Atıksu Arıtma Tesisi ile Bartın Irmağı’nı kanalizasyondan kurtardık. Toplam maliyeti 5.000.000 Euro olan bu proje ile ırmağımız eski berrak günlerine dönmeye başladı. İlimiz bir diğer önemli sorunu da hava kirliliğiydi. 2010 yılı Aralık ayı Belediye meclisimizde alınan karar ile Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından doğalgaz dağıtım ihalesi gerçekleştirildi. Hava kirliliği başta olmak üzere, kullanım kolaylığı, sanayi alanlarının talebi ve ekonomiye katkısı gibi birçok sebeple ihtiyaç olarak görülen doğalgazın Bartın’a kazandırılması için çalışma başlatmış olduğumuz çalışma günümüz itibariye tamamlanmış olup ilimizde ki hava kirliliği sorununu çözmüş bulunmaktayız. Bu çalışmaların yanı sıra Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Yalı Sevgi Parkı gibi birçok sosyal alanı ilimize kazandırdık. Bugüne kadar halkımızla kol kola vererek birlik ve beraberlik içinde çalıştık ve bu hizmetleri hayata geçirdik. Halkımızın teveccühüyle gelmiş olduğumuz Bartın Belediye Başkanlığı görevinde yeni projeler vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum. Bartın Belediyesi olarak her zaman emirlerine amadeyiz" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Cemal Akın misafirleri ile Belediye Binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.