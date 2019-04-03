Muhtarın söktüğü park yeniden yapıldı

Zonguldak’ta seçimi kazanamadığı için muhtar tarafından yıkılan park, Gülüç Belediyesi ekipleri tarafından tekrar yapıldı.

Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol’un seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökmesine tepki yağmıştı. Bu sabah saatlerinde köye giden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, köylüler ile görüştü.

Köylülerle görüştükten sonra gazetecilere bir açıklama yapan Başkan Demirtaş, şunları söyledi:

"Bu çocuk parkını çocuklarımıza yolladık. Biz Gülüç Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman arkasındayız. Çocuklarımızın tüm etkinliklerinde yanındayız. Bu köyü de ayırmadık. Böyle bize bir talep geldi ve biz bunu muhtarın şahsına yollamadık. Yeni doğanlar köyünün çocuklarına armağan ettik biz bu parkı. Çocuk parkı talebi geldi bize. Bizde Gülüç Belediyesi olarak burada katkı sunalım dedik. Geldik parkımızı burada güzel yaptık çocuklarımız eylensin oynasın diye. Parkı Gülüç Belediyesi olarak biz hediye ettik. Parkımızı buradan kesmiş olabilir kızmış olabilir biz gelir yenisini yaparız. Çocuklarımızı tekrar eğlendiririz. Öyle bir dünya yok. Muhtarım burada kendi egosuna kapılmasın burada. Bu bir seçimdir. Biri kazanacak burada birileri burada bu hizmeti devam ettirecek".

Gülüç Belediyesi ekipleri tarafından köye getirilen yeni park ekipler tarafından eski yerine takıldı. Belediye Başkanı Demirtaş ise çocukları salıncakta salladıktan sonra köyden ayrıldı.