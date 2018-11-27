THY- Euroleague
0553 313 94 23

Muhtarın husumetli olduğu akrabasını minibüsüyle ezerek öldürdüğü iddiası

27 Kasım 2018 Salı 14:37
Muhtarın husumetli olduğu akrabasını minibüsüyle ezerek öldürdüğü iddiası

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir muhtarın akrabasını minibüsü ile ezerek öldürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Balpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa K. ile amcasının oğlu Nurullah K. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine muhtar Mustafa K, minibüsünü Nurullah K'nın üzerine sürdü.

Nurullah K'yı aracıyla ezen muhtar olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Nurullah K'nın cesedi Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurullah K'nın hastane önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında muhtar Mustafa K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşamını yitiren Nurullah K'nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:37
  1. husumet
  2. kavga
  3. Mazıdağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan Rusya'ya Ukrayna'nın gemi ve askerlerini serbest bırakma çağrısı
    1. Almanya'dan Rusya'ya Ukrayna'nın gemi..
    2. Adana'da göl suyunun çekildiği alanda..
    3. Erzurumspor, Bursaspor maçı..
    4. Bakanlık açıkladı, PKK'ya büyük darbe!..
    5. Bataklıkta feci ölüm! Çırpındıkça da..
    6. MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni..
    7. Vebâlden korkun!
    8. Endonezya'da yanardağ uyarısı
    9. AK Parti'li belediye başkan..
    10. "İzmir'i alacak mısınız?" sorusuna..
    11. Kaşıkçı'nın cesedi aranıyordu! Karar..
    12. Belçika'da otistik kadına ötenazi..
    13. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    14. Güvenli internet hizmeti, 8 yılda 6,3..
    15. Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere..
    16. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    17. PKK, örgüte katılmaları için süre..
    18. Kubbede elektron geziyor!..
    19. İYİ Parti Trabzon belediye başkan..
    20. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları