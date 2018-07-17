THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Muhtarın hatası hayatını kararttı! Her yerde ölü gözüküyor

Trajikomik olay Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşandı. Ankara'da yaşayan Barış Durdu'nun hayatı, köyünde kendi adını taşıyan bir vatandaşın ölümüyle resmen altüst oldu.

17 Temmuz 2018 Salı 09:33
Muhtarın hatası hayatını kararttı! Her yerde ölü gözüküyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Yaylımlı Mahallesinde 7 Temmuz günü kalp krizi geçiren 41 yaşındaki Barış Durdu'nun nüfus cüzdanı üzerinden çıkmayınca iddiaya göre jandarmaekipleri, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar ise yine iddiaya göre hayatını kaybeden Barış Durdu'nun yerine aynı adı taşıyan Ankara'daki 39 yaşındaki Barış Durdu'nun TC'sini verdi.

İşte ne olduysa bu saatten sonra oldu. KOAH hastası olan ve kalple ilgili de sorunları bulunan Barış Durdu hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı. Resmiyette ölü gözüktüğü için tedavi olamayan Durdu, köyünün muhtarını arayınca yapılan yanlışlığı anladı. Hemen Malatya'ya gelen Barış Durdu, burada da savcılığa gitti ancak ölü olduğu için hiçbir işlem yapamayınca hukuk mücadelesi başlattı.

Yaşanan bu yanlışlık nedeniyle hayatının altüst olduğunu söyleyen Durdu, ölü gözüktüğü için işini de kaybettiğini ifade etti. Ailece sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Durdu, "Şuan ben rahatsızım, KOAH hastasıyım ama tedavi olamıyorum. Hastaneye gidiyorum ancak ölü gözüktüğüm için işlem yapılamıyor" dedi.

YAŞADIĞI OLAY PSİKOLOJİSİNİ BOZDU

Akçadağ İlçe Nüfus Müdürlüğüne gittiğinde kendisi için evrak almak istediğini ancak bunu sadece mirasçılarının yapabileceğini öğrendiğini ifade eden Durdu, "Ölmediğim halde mirasçılarım var şuanda" ifadelerine yer verdi.

Yaşadığını bir türlü ispatlayamadığını dile getiren Durdu, yaşadığı bu olayların psikolojisini de bozduğunu söyledi. Durumu öğrenen arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini de dile getiren Durdu, ailece sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti.

GÖREVDE İHMALİ OLANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Avukat Leyla Tekedereli ise hukuken müvekkilinin ölü olması nedeniyle kendisinden vekalet alamadığı için de sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Bu süreçte hukuk mücadelelerini Barış Durdu'nun eşinden alacağı vekaletle sürdüreceklerini belirten Tekedereli, "Ortada bir ihmal olduğu aşikar. Muhtarın hatasından, savcılığın kimlik kontrolü yapmaksızın yönetmelikteki gerekli şartları sağlamadığından ölüm kaydı düşmesi görevi ihmaldir. Biz bununla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Müvekkilim bize vekalet bile verememektedir. O yüzden kendisine hukuki danışmanlık yapıyoruz. Trajikomik bir durum, müvekkilim avukatlık hizmetinden dahi yararlanamıyor şuan" diye konuştu.

Müvekkili Barış Durdu'nun sağ olduğunu ispatlamak için mahkemeye başvurduklarını dile getiren avukat Tekedereli, olayda ihmali bulunan görevliler hakkında da maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:33
  1. Malatya
  2. Ankara
  3. barış durdu
  4. muhtar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da büyük operasyon! Hepsi yakalandı
    1. İran'da büyük operasyon! Hepsi yakalandı
    2. Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini..
    3. Abdurrahim Karslı kimdir?
    4. Mısır'dan 'Refah Sınır Kapısı' kararı!
    5. IMF'den kritik uyarı: Ekonomi raydan..
    6. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    7. Muhtarın hatası hayatını altüst etti!..
    8. AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki..
    9. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    10. Demirören Gazetecilik'in başına..
    11. Bakan Berat Albayrak harekete geçti!..
    12. Zeki Çolak ABD'de 15 Temmuz'u anlattı
    13. Meteoroloji saat açıkladı: 9 ile..
    14. Tekirdağ'da 24 kişinin öldüğü tren..
    15. Teröristleri etkisiz hale getiren..
    16. MİT'in operasyonları Gülen'i korkuttu
    17. İyi Parti ısrarcı: İnce bize kaybettirdi
    18. Putin: Elimizde Trump'ın uygunsuz..
    19. Çok konuşulacak cevap! FETÖ Almanya'yı..
    20. İzmir'de feci kaza: Baba ve kızı..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu