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Muhtarın görev aşkı köyü şehre çevirtti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyünde iki dönemdir muhtarlık yapan Mehmet Uçuş’un görev aşkı, vatandaşların takdirini topladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:39
Muhtarın görev aşkı köyü şehre çevirtti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyünde iki dönemdir muhtarlık yapan Mehmet Uçuş’un görev aşkı, vatandaşların takdirini topladı. Birçok projeyi hayata geçiren Uçuş, köyü modern bir şehir haline getirdi.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyü muhtarı Mehmet Uçuş’un çalışmaları köy halkının takdirini toplamaya devam ediyor. İki dönem üst üste muhtarlık görevini sürdüren Uçuş, yaptığı çalışmalarla örnek bir davranış sergiliyor. Köye kilitli parke taşı, sulama kanalları, taziye evi, cami, Kur’an kursu öğretmen lojmanı, içme suyu şebekesi, kapalı spor salonu, baz istasyonu, yayla yolları, mezarlıkların etrafına istinat duvarları, dere ıslah çalışmaları yapan muhtar Uçuş, 2020’de köyün tüm eksikliklerini gidermek için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Bolağaç köyü muhtarı Mehmet Uçuş, köyün eksikliklerini yüzde 90 oranda tamamladıklarını söyledi. Uçuş, “2013 yılında köy muhtarlığına seçildim. Köylülerim sağ olsun sürekli destekçim oldu. Ben siyasetten gelmeyim gençlik yıllarım siyasette geçti. Bu yüzden köy muhtarı olduğum günden beri hangi kurumdan ne isteyeceğimi biliyordum. İşime sımsıkı bağlandım ve köyümün hemen hemen tüm eksikliklerini giderdim. Yollar, sulama kanalları, istinat duvarları, dere yatakları, menfezler, cami, okul, baz istasyonu, Kur’an kursu 20’ye yakın projemizi hayata geçirdim. Şimdi 6 projem kaldı Allah’ın izniyle 2020’ye kadar hepsini tamamlamış olacağız” dedi.


Reşit Uçar adlı bir vatandaş ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduğunu söyledi. Uçar, "Köy muhtarımızdan Allah razı olsun çok iş yaptı bu köyde artık sorunların en büyükleri çözüldü. Bu göreve başladığı günden beri çok iş getirdi köyümüzde bir şehirde yapılan yatırımları getirdi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:39
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