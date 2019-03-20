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Muhtarın dikkati felaketi önledi

Giresun’un Alucra ilçesinde tarımsal alanları sulamak amaçlı yapılan ‘Alucra Göleti’nde gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından meydana gelen sızıntının ardından 2 milyon metreküp su tahliyesi yapılarak risk ortadan kaldırıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
Muhtarın dikkati felaketi önledi

Giresun’un Alucra ilçesinde tarımsal alanları sulamak amaçlı yapılan ‘Alucra Göleti’nde gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından meydana gelen sızıntının ardından 2 milyon metreküp su tahliyesi yapılarak risk ortadan kaldırıldı.


İlçeye bağlı Karabörk köyünün muhtarı Ali Kocaman’ın köyden geçen derenin debisinin yükseldiğini fark edip göleti kontrol etmesi sonucu bir felaketi önledi.


Muhtarın yetkililere haber vermesiyle yetkililer tarafından başlatılan çalışmalar sonucu 4 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan göletten 2 milyon metreküp su tahliye edilerek risk ortadan kaldırıldı. Evlerinden tedbir amaçlı tahliye edilen köylüler ise yeniden evlerine dönmeye başladı. Köy sakinlerinden Ali Tuncel, evlerine tekrardan geçtiklerini ama tedirgin halde olduklarını belirtti.


Felaketin eşiğinden döndüklerini belirten Tuncel, “Burada büyük bir tehlike geçirdik, felaketin eşiğinden döndük diyebiliriz. Daha önce bu su seviyesi çok düşüktü ama suda anormal bir çoğalma olunca muhtar fark edip göleti bakıyor ve kaçağı görünce yetkililere haber verdiler. Yetkililer geldi ve acilen suyun tahliyesine karar verdiler. Milletin abarttığı gibi ciddi bir tehlike yok dediler ama akabinde evleri boşattırdılar. Şu anda su seviyesi düşüyor, çalışmalar devam ediyor bizler bu gece evlerimizde kaldık ama huzursuz bir şekilde kaldık, uykularımız kaçıyor rahat değiliz kendi evimizde” dedi.


“Eğer olay yaşansaydı burası yok olurdu” diyen Ali Tuncel, “12 hanede 50 kişi yaşıyor her hanede 3 ile 5 nüfus var eğer bu olay yaşansaydı Allah muhafaza buraları yok edebilirdi. Bunun sıkıntısı çekiyorduk ve korktuğumuz başımıza geldi. İnşallah bu son olur bir daha yaşamayız. Bizi de akrabalarımız arıyor bir imza kampanyası başlatıp gerekli yerlere bunu gönderip buranın yapılması yönünde dilekçe sunacağız. Haberi duyan herkes aradı dere yatağındaki ilk evde benim bunu bilenler de beni arayıp bilgi alıyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
  1. doğa

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